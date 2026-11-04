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Nach der Wahlschlappe der Republikaner rechnet US-Vizepräsident JD Vance mit der eigenen Regierung ab.
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Deutliche Worte

Wahl-Debakel! Vance rechnet knallhart mit Trump-Kurs ab

Nach der Wahlschlappe der Republikaner rechnet US-Vizepräsident JD Vance mit der eigenen Regierung ab. Schuld sei vor allem der Iran-Krieg.
Von Newsdesk Heute
04.11.2026, 18:06
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Nach dem Verlust der Mehrheit in beiden Kammern des US-Kongresses wächst die Kritik innerhalb der Republikaner. US-Vizepräsident JD Vance (42) sieht die Ursache für die Wahlschlappe vor allem in der Politik der eigenen Regierung – insbesondere im Krieg gegen den Iran.

"Der Grund, warum wir verloren haben, ist der Krieg", schreibt Vance in seiner Wahlanalyse. Auch Präsident Donald Trump (80) soll diese Einschätzung bereits am Vorabend geteilt haben.

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Die Demokraten haben bei den Zwischenwahlen sowohl den Senat als auch das Repräsentantenhaus erobert. Trump ist damit für die restlichen zwei Jahre seiner Amtszeit auf die Zusammenarbeit mit einem demokratisch dominierten Kongress angewiesen.

Diese vier Punkte kosteten Trump Stimmen

Vance macht nicht eine geringe Wahlbeteiligung für das Ergebnis verantwortlich. Vielmehr hätten sich zahlreiche bisherige Trump-Wähler von den Republikanern abgewandt. "Das Hauptproblem ist nicht die Wahlbeteiligung", stellt er klar.

Als Beleg nennt er eine Befragung früherer Trump-Anhänger. Dabei kristallisierten sich vier zentrale Forderungen heraus: den Iran-Krieg beenden, die Lebenshaltungskosten senken, amerikanische Interessen stärker in den Vordergrund stellen und die Beziehungen zu Israel überdenken.

Deutliche Worte zum Iran-Krieg

Vance hatte den Krieg bereits von Beginn an kritisch betrachtet. Seine Versuche, eine diplomatische Lösung zu erreichen, scheiterten jedoch. Zuletzt hatte er dem iranischen Außenminister geschrieben.

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Zwar räumt der Vizepräsident auch Schwächen bei der wirtschaftspolitischen Kommunikation seiner Partei ein, den größten Schaden habe aber der Krieg angerichtet. Den Befürwortern hält er entgegen: "Wenn Sie argumentieren wollen, dass es das wert war, den Senat für die nächsten sechs Jahre zu verlieren, dann tun Sie das."

red, 04.11.2026, 18:06
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