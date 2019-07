Warum Whatsapp-Bilder noch immer nicht laden

Technische Störungen bei Facebook, Instagram und Whatsapp sind in der Nacht zum Donnerstag weitestgehend behoben worden. Die Probleme waren nach Darstellung der Website "allestörungen.at" am frühen Morgen gelöst. Alle drei Dienste gehören zum Facebook-Konzern.

"Fast wieder bei 100 Prozent"

Auch Twitter, das von Störungen betroffen war, meldete sich wieder zurück. "Wir sind fast wieder bei 100 Prozent", teilte Twitter auf seiner eigenen Seite mit. Es könne zwar noch "Restwirkungen" bei einigen wenigen Nutzern geben, doch dürfte der Dienst generell wieder "ordentlich funktionieren".

Laut "allestörungen.at" waren besonders Nutzer in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und den Benelux-Staaten betroffen. Probleme gab es auch in Österreich. Außerdem wurden Störungen an der Ostküste der USA sowie in Teilen Südeuropas und Südamerikas gemeldet.

Was die "Restwirkungen" bewirken

Trotzdem klagen auch viele Nutzer noch am Donnerstag über Probleme. Konkret werden Bilder auf Whatsapp, Instagram und Facebook nicht oder nur teilweise geladen oder lassen minutenlang auf sich warten. Ist bei Ihnen so eine "Restwirkung" der Fall, bleibt nichts als abwarten. Noch im Laufe des Donnerstags sollte alle Funktionen wieder uneingeschränkt nutzbar sein.

Bereits im März dieses Jahres war es zu mehrstündigen Störungen der weltweit genutzten Plattformen gekommen. Damals waren Facebook, der Chatdienst Messenger sowie das Netzwerk Instagram betroffen.

(fss/chk/rfi/sda)