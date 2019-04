SPÖ-Rendi-Wagner: "Dämme sind gebrochen"

Die problematischen Fälle rechtsextremer Netzwerke und Personen nehmen zu. Für heftige Diskussionen sorgten jüngst die Identitären, die FPÖ und das "Ratten-Gedicht".

SPÖ-Klubobfrau Pamela Rendi-Wagner übt scharfe Kritik: "Laufend" würden Grenzen des politischen und menschlichen Ansehens ohne Konsequenzen überschritten werden. Um 9 Uhr trat sie heute in Wien vor die Presse - wir berichteten live!

Rendi-Wagner schrieb auch Brief an Van der Bellen

Da sie Bundeskanzler Sebastian Kurz vorwirft, nicht handeln zu wollen oder zu können, wandte sie sich zuletzt in einem Brief an Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

"Fakt ist leider, dass der Bundeskanzler nicht willens oder nicht in der Lage zu sein scheint, diese Entwicklungen zu stoppen", schreibt sie dort und fordert "wirksame Taten".

Diese Vorfälle erregten die Gemüter

Zum einen gehe es um die rechte Organisation "Identitäre". Diese haben mit ihrem Chef Martin Sellner, der sich unentwegt Diskussionen mit Politikern liefert, aufmerksam gemacht.

Einen Skandal löste die Meldung aus, dass der Christchurch-Attentäter von Neuseeland den Identitären Geld zukommen ließ.

Weiters sorgten die problematischen Verbindungen der Identitären mit der FPÖ für Diskussionen. Hier ging es etwa um Mietverhältnisse, die zwischen den beiden Seiten bestünden, oder gewisse Sympathien seitens FPÖ-Politikern gegenüber der Organisation.

Auch Vizekanzler Heinz-Christian Strache musste sich vielen Vorwürfen stellen, beispielsweise jenem, dass er einen Beitrag des Online-Portals "Zaronews" geteilt habe, das in der Vergangenheit antisemitische Verschwörungstheorien verbreitet und den Holocaust offen geleugnet hat.

Jüngst verärgerte die FPÖ Braunau mit ihrem Ratten-Gedicht, das von diversen Politikern als "menschenverachtend", "schändlich" und "widerwärtig" bezeichnet und über welches sogar international berichtet wurde. Im Stil erinnere das Gedicht stark an die Zeit des Nationalsozialismus. Der Braunauer Dichter und Vize-Bürgermeister Christian Schilcher trat in Folge zurück. In der Sache wird nun ermittelt.

(rfr)