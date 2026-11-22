i Viel verhandelt, wenig erreicht: Die COP31 scheiterte ohne Abschlusserklärung. REUTERS/Murad Sezer Streit um Öl und Gas "Das ist die unterste Schublade des Boykottierens" Die COP31 in Antalya scheitert an der Abschlusserklärung. Die EU lehnte einen Entwurf ab, der fossile Energie kaum erwähnte. Eine Expertin ordnet ein. Von Newsdesk Heute 22.11.2026, 22:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die UNO-Klimakonferenz COP31 im türkischen Antalya ist ohne gemeinsame Abschlusserklärung zu Ende gegangen. Die EU verweigerte einem Kompromiss die Zustimmung, weil darin der Ausstieg aus fossilen Energieträgern kaum eine Rolle spielte. Vor allem erdölproduzierende Staaten hatten sich gegen deutlichere Formulierungen gestellt.

Das Abschlussplenum begann am Sonntag mit Verspätung. Die EU und weitere Länder legten formell Widerspruch gegen den vorliegenden Entwurf ein. "Wir werden keine Abschlusserklärung unterstützen, in der fossile Brennstoffe nicht einmal erwähnt werden", sagte der irische Klimaschutzminister Darragh O’Brien, dessen Land derzeit den EU-Vorsitz innehat.

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Auch Österreich lehnte den Text ab. In einer Aussendung aus dem Büro von Klimaschutzminister Norbert Totschnig (ÖVP) hieß es, die wichtigste Ursache des Klimawandels werde darin nicht benannt. Zudem fehlten zentrale Lösungen wie ein schrittweiser Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas sowie der Umstieg auf erneuerbare Energien.

Expertin ordnet die Geschehnisse ein

Klimaökonomin Sigrid Stagl von der Wirtschaftsuniversität Wien analysierte die Geschehnisse am späten Sonntagabend in der "ZIB2" bei ORF-Moderator Martin Thür. Das Scheitern der Konferenz sei "nicht in dem Ausmaß" zu erwarten gewesen, obwohl die Vorzeichen nicht gut gestanden seien, so Stagl. Die Unternehmensvertreter hätten sich mehr Planungssicherheit gewünscht, die Jugendvertreter seien richtig verärgert gewesen und die Vertretung von Saudiarabien habe der COP-Führung für den "erfolgreichen Gipfel" gratuliert, so ihre Zusammenfassung.

Wenn man die fossilen Energieträger "nicht einmal erwähnt, geschweige denn noch sich darauf verständigt, dass man rausgehen wird", dann sei eine Abschlusserklärung "das Papier nicht wert, auf dem sie steht". Dass die EU einen Abschluss verhindert habe, sei wichtig gewesen, denn er hätte einen Rückschritt vor 2023 bedeutet, so Stagl. "Es fehlen die Regeln, die allen guttun würden." Die Weltklimakonferenz sei dennoch wichtig, so die Expertin, denn "Menschen wie Staaten sind bedingt kooperativ", als bereit, zu einem gemeinsamen Ziel beizutragen - aber nur, wenn sie sehen würden, dass auch andere dazu bereit seien.

Man müsse "sich manchmal treffen und die Karten auf den Tisch legen", deswegen seien die Bestandsaufnahmen des Weltklimarats auch so wichtig, so Stagl. Auch dagegen würden sich manche Staaten sträuben, so die Expertin: "Wenn man nicht einmal wissen möchte, wo wir stehen, das ist sozusagen schon die unterste Schublade des Boykottierens. Das haben wir leider dieses Mal gesehen." Und: "Ziemlich problematisch" sei, dass die größte Weltwirtschaft, die USA, gar nicht teilnehme an dem Gipfel. "Hoffentlich ist dann dieses Regime in zwei Jahren auch am Auslaufen", spielte Stagl auf die nächste US-Präsidentenwahl an.

Russland und Saudi-Arabien gegen EU-Linie

Besonders Russland stellte sich gegen eine ausdrückliche Erwähnung fossiler Energieträger. Der russische Delegierte Sergej Kononutschenko argumentierte, ein schneller Rückgang des Angebots an Öl und Gas könne zu Preisschocks und Energiearmut führen. Saudi-Arabien sprach sich dafür aus, unterschiedliche technologische Ansätze zur Bekämpfung des Klimawandels zu berücksichtigen.

Der überarbeitete Entwurf erwähnte fossile Brennstoffe tatsächlich nicht ausdrücklich. Stattdessen verwies er auf die Klimakonferenz von Dubai 2023, bei der sich die Staaten auf eine Abkehr von Kohle, Öl und Gas verständigt hatten. Der Text hätte zudem erstmals festgehalten, dass die Erderwärmung die vereinbarte Grenze von 1,5 Grad Celsius voraussichtlich überschreiten dürfte.

Der türkische COP31-Präsident Murat Kurum stellte schließlich fest, dass kein Konsens erzielt werden konnte. Damit wurde die Abschlusserklärung nicht angenommen. Bei den UNO-Klimaverhandlungen müssen Beschlüsse von den knapp 200 Teilnehmerstaaten gemeinsam getragen werden.

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Guterres zeigt sich enttäuscht

UNO-Generalsekretär António Guterres reagierte mit deutlicher Enttäuschung. Er teile die Frustration jener, die erwartet hätten, dass die Regierungen den Anforderungen der Klimakrise gerecht würden, erklärte er.

Auch Umweltorganisationen kritisierten den Ausgang der Konferenz. Greenpeace sprach sich dafür aus, lieber auf ein Abkommen zu verzichten als einen schlechten Kompromiss anzunehmen.

Der WWF bezeichnete das Scheitern als verheerend. Die COP31 war mit mehr als 49 Stunden Verlängerung die bisher längste UNO-Klimakonferenz. Ein vergleichbares Scheitern hatte es zuletzt 2009 beim Klimagipfel in Kopenhagen gegeben.