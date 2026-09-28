i 72 Slotracer aus fünf Ländern traten auf Carrera Digital 124 an, 26 weitere gingen im erstmals ausgetragenen Carrera Hybrid-Wettbewerb an den Start. Wildbild / Herbert Rohrer Digital-Telegramm EM-Titel bei Carrera European Masters 2026 vergeben Spannende Spielereien, tolle Technik, fürchterliche Flops im Digital-Telegramm. Jeden Tag der Woche liefert "Heute" drei aktuelle Kurzmeldungen. Von Digital Heute 28.09.2026, 10:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Montag, 28. September 2026

EM-Titel bei Carrera European Masters 2026 vergeben

Zwei Tage lang stand die Carrera World in Puch bei Hallein im Zeichen der ersten Carrera European Masters. Für die Rennen hatten sich 72 Slotracer aus Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien und Luxemburg qualifiziert. Den Europameistertitel in der Hauptkategorie Carrera Digital 124 sicherte sich der 27-jährige Sascha Neuwald aus Weertzen. Die U-18-Wertung gewann Levian von Harten (14) von der Slotter IG Otterndorf. Im Wettbewerb mit Carrera Hybrid setzte sich der 39-jährige Christoph Nittel aus Wolfhagen-Nothfelden durch.

Shakira dank Amazon Music live aus Madrid im Stream

Shakira gibt am 3. Oktober ihr Abschlusskonzert der "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" in Madrid – und erstmals wird ein komplettes Konzert der Sängerin weltweit live übertragen. Der Stream startet für Fans ab 20.45 Uhr über Amazon Music, Prime Video, Fire TV und Twitch. Begleitet wird das Konzert von einer Kampagne, die Frauen in der lateinamerikanischen Musik und Kultur in den Mittelpunkt stellt. Dazu gehören ein neuer Remix von "Dai Dai", eine Vinyl-Edition von "Laundry Service" zum 25-Jahr-Jubiläum sowie Bildungsangebote für Frauen.

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Amazon Music und Shakira würdigen Frauen, die die lateinamerikanische Musik und Kultur prägen. Amazon

Speediance rabattiert neues Gym Monster 3

Speediance senkt zu den Amazon Prime Deal Days vom 6. bis 7. Oktober auch die Preise des erst kürzlich gestarteten Gym Monster 3. Die Station ist in diesem Zeitraum um 12 Prozent auf 4.487 Euro reduziert, das Gym Monster 3S kostet vom 30. September bis 11. Oktober 4.927 Euro. Auch das Gym Monster 2 Family Plus wird um 28 Prozent auf 3.527 Euro reduziert. Beim Kauf der Gym-Monster-Modelle gibt es zudem Zubehör wie eine smarte Waage, einen Trainingsgürtel und Skigriffe gratis dazu.

Dienstag, 29. September 2026

Neues Rechenzentrum für kritische IT in Niederösterreich

In Kottingbrunn im Bezirk Baden ist der Spatenstich für das neue Greencore Data Center erfolgt. Das Colocation-Rechenzentrum soll ab Oktober 2027 auf 4.200 Quadratmetern Unternehmen, öffentlichen Stellen und Forschungseinrichtungen hochverfügbare IT-Infrastruktur bieten. Geplant sind erneuerbarer Strom aus überschüssiger Photovoltaik-Produktion des Flughafens Wien, effiziente Kühlsysteme und eine mögliche Nutzung der Abwärme. Der Ausbau erfolgt schrittweise: Der zweite Bauabschnitt ist für 2029 vorgesehen, der vollständige Ausbau soll ab 2030 abgeschlossen sein.

Rendering des entstehenden Greencore Data Center in Kottingbrunn. Am 28. September 2026 wurde der Spatenstich für das neue Colocation-Rechenzentrum gesetzt. Maarch Markon Architecture ZT GmbH

Timekettle macht Übersetzer-Ohrhörer günstiger

Zum Amazon Prime Day bietet Timekettle mehrere Modelle seiner W4-Serie mit Rabatt an. Der neue W4 Plus ist vom 1. bis 7. Oktober um 20 Prozent reduziert, der W4 kostet vom 29. September bis 7. Oktober 30 Prozent weniger. Auch das Premium-Modell W4 Pro wird vom 1. bis 7. Oktober um 20 Prozent günstiger angeboten. Die Ohrhörer sind auf Echtzeit-Übersetzungen ausgelegt und sollen vor allem auf Reisen und bei mehrsprachiger Kommunikation helfen.

Über 20.000 KMU setzen auf A1 und Norton

Mehr als 20.000 österreichische Klein- und Mittelunternehmen nutzen laut A1 inzwischen die Sicherheitslösung "A1 Business Device Security powered by Norton". Sie soll Geräte unter anderem vor Viren, Schadsoftware und Phishing schützen und lässt sich ohne eigene IT-Abteilung verwalten. A1 und Norton wollen die Zusammenarbeit weiter ausbauen und zusätzliche Schutzfunktionen gegen moderne Betrugsformen entwickeln. Gerade kleinere Betriebe sollen damit professionellen Cyber-Schutz ohne große eigene IT-Ressourcen bekommen.

Mehr als 20.000 KMU setzen auf Cyber Security von A1 und Norton. A1, Oliver Hrebejk

Mittwoch, 30. September 2026

Serviceroboter boomen laut Analyse weltweit

Der weltweite Absatz professioneller Serviceroboter ist 2025 um 24 Prozent auf knapp 250.000 Geräte gestiegen. Besonders gefragt sind Roboter für Transport und Logistik, auf die 117.500 verkaufte Einheiten und 47 Prozent Marktanteil entfielen. Auch medizinische Roboter legten zu, während der Absatz von Robotern für private Haushalte sogar um 37 Prozent auf rund 34,2 Millionen Geräte stieg. Humanoide Roboter bleiben mit rund 7.000 verkauften Exemplaren noch ein kleiner Markt und stehen laut IFR vor Herausforderungen bei Kosten, Sicherheit und praktischer Skalierung.

Der weltweite Absatz professioneller Service-Roboter ist im Jahr 2025 um 24 % auf fast 250.000 Einheiten gestiegen. Diese Marktentwicklung zeigt den Trend zur kommerziellen Automatisierung. IFR

Bitdefender bringt neue Sicherheitsebene für KI-Agenten

KI-Agenten übernehmen zunehmend technische und berufliche Aufgaben. Bitdefender hat in einem öffentlichen Beta-Launch mit Bitdefender AI Guardian ein Angebot für professionelle Endanwender vorgestellt. Der Wächter zieht eine zusätzliche Sicherheitsebene ein: zwischen dem KI-Agenten und den Aktionen, die ein Agent für seinen Auftraggeber tätigt. Bitdefender hat AI Guardian für Entwickler, technische Spezialisten, selbständige Solopreneure und andere Nutzer entwickelt. Sie erhalten Sichtbarkeit und Kontrolle, über das, was der KI-Agent darf.

Ingram Micro macht Xvantage KI-fähig

Ingram Micro Österreich bringt mit MCP eine neue Schnittstelle für seine Xvantage-Plattform an den Start. Damit können KI-Agenten und Large Language Models per natürlicher Sprache auf Produkt-, Preis-, Verfügbarkeits- und Bestelldaten zugreifen, ohne sich erneut anmelden zu müssen. Auch Produktspezifikationen, Angebote und Cloud-Abonnements lassen sich abfragen. MCP ist ab sofort im Integrations Hub verfügbar und für Ingram-Micro-Kunden kostenlos.

Die Bilder des Tages i ?

Spannende Spielereien, tolle Technik, fürchterliche Flops im Digital-Telegramm. Jeden Tag der Woche liefert "Heute" drei aktuelle Kurzmeldungen.