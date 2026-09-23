i Am Virgilius-Tag entscheidet sich laut alter Bauernregel angeblich das März-Wetter. APA-Images / Georg Kukuvec Virgilius-Tag Frost-Alarm? Tag im September soll entscheidend sein Am 24. September entscheidet sich laut alter Bauernregel das März-Wetter. Was die Prognose für Österreich sagt. Von Heute Life 23.09.2026, 12:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Herbst zeigt in Österreich bereits seine kühle Seite. Frühmorgens liegen die Temperaturen vielerorts nur einstellig, in manchen Tälern wird es sogar frostig. Gleichzeitig können tagsüber noch 20 Grad und mehr erreicht werden. Genau in diese Übergangsphase fällt der 24. September – der sogenannte Virgilius-Tag.

Und der hat es laut alter Bauernregel in sich:

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„Friert es auf Virgilius, im Märzen Kälte kommen muss.“

Die Frage ist also: Muss Österreich jetzt zittern – und verrät uns der kommende Donnerstag tatsächlich etwas über den März?

Kühler Start, aber kein flächendeckender Frost

Die aktuelle Wetterprognose für Österreich zeigt ein durchaus spannendes Bild. In Wien werden am 24. September etwa 10 bis 12 Grad in der Früh und bis zu 19 beziehungsweise 20 Grad am Nachmittag erwartet. Dazu ziehen Wolken auf, außerdem sind Regenschauer möglich.

Auch in anderen Landesteilen bleibt es am Virgilius-Tag eher frisch als frostig. Für Linz werden rund 8 bis 16 Grad, für Salzburg etwa 6 bis 16 Grad erwartet. In Innsbruck liegen die Werte voraussichtlich zwischen 9 und 21 Grad. Anders sieht es in besonders kalten Lagen aus: Im Lungau kann es bereits in der Früh leichten Frost geben. Auch in Teilen der Obersteiermark sind sehr niedrige Frühwerte möglich.

Was die Bauernregel für den März verspricht

Nach der alten Regel wäre die Sache ziemlich eindeutig: Friert es am Virgilius-Tag, soll im darauffolgenden März Kälte folgen. Bleiben die Temperaturen hingegen über dem Gefrierpunkt, würde die Bauernregel entsprechend keinen kalten März ankündigen.

Wer war eigentlich Virgilius? Der heilige Virgilius war ein irischer Mönch und wirkte im 8. Jahrhundert als Bischof von Salzburg. Er gilt als bedeutende Persönlichkeit der Salzburger Kirchengeschichte und war auch für seine Beschäftigung mit wissenschaftlichen Fragen bekannt.

Das Problem: Eine einzelne Wetterbeobachtung am 24. September kann seriös keine belastbare Prognose für den März liefern. Die Regel gehört vielmehr zur langen Tradition der sogenannten Lostage. Bauern beobachteten markante Tage im Jahreslauf und versuchten daraus Rückschlüsse auf kommende Wetterperioden zu ziehen.

Der Wetter-Ausblick macht Hoffnung auf Wärme

Selbst nach dem Virgilius-Tag geht es nicht sofort in Richtung Winter. Nach einem wechselhaften Donnerstag soll sich das Wetter vielerorts wieder beruhigen. Für das Wochenende werden verbreitet sonnigere Verhältnisse und deutlich mildere Temperaturen erwartet. In einigen Regionen sind sogar wieder mehr als 20 Grad möglich.