i Butter ausgepackt, Verpackung falsch entsorgt? iStock/Vincent Scherer Nicht in den Restmüll! In diesen Müll gehört die Butterverpackung wirklich Alufolie, Papier oder Plastik? Die Butterverpackung landet oft im falschen Müll. So trennst du richtig und vermeidest Fehler Von Heute Life 27.11.2026, 08:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer beim Frühstück die Butter auspackt, denkt vermutlich nicht lange darüber nach, wo die leere Verpackung anschließend hingehört. Ab damit in den nächsten Mistkübel – oder doch lieber zum Altpapier? Gerade bei Butterverpackungen herrscht oft Unsicherheit. Dabei ist die richtige Entsorgung einfacher, als viele glauben.

Hierhin gehört die Butterverpackung

Die wichtigste Regel vorweg: Die übliche Butterverpackung gehört in Österreich in die Gelbe Tonne beziehungsweise den Gelben Sack. Das gilt auch für Verpackungen aus Kunststoff- und Aluminiumverbundmaterialien.

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Der Grund: Seit der österreichweiten Vereinheitlichung werden Kunststoff- und Metallverpackungen gemeinsam gesammelt. Sie können anschließend sortiert und, soweit technisch möglich, recycelt werden.

Butterpapier ist nicht gleich Butterpapier

Besonders tückisch wird es, wenn die Verpackung wie gewöhnliches Papier aussieht. Denn nicht jedes Papier darf automatisch in die Altpapiertonne.

Ist die Hülle beschichtet oder besteht sie aus mehreren miteinander verbundenen Materialien, gehört sie nicht ins Altpapier. Bei der klassischen Butterverpackung ist daher die Gelbe Tonne die richtige Adresse.

Häufige Fehler, die jeder beim Recycling macht i ?

Anders sieht es bei gewöhnlichem, unbeschichtetem Papier aus: Dieses darf ins Altpapier. Stark verschmutztes oder fettiges Papier gehört hingegen in den Restmüll.

Was ist mit dem Karton?

Manche Butterprodukte werden zusätzlich in einem Karton verkauft. Ist dieser sauber und unbeschichtet, gehört er ins Altpapier. Die innere Butterverpackung muss separat entsorgt werden.

Wichtig: Die Verpackungen sollten möglichst restentleert sein. Auswaschen ist nicht notwendig. Größere Butterreste haben in der Verpackung allerdings nichts verloren.

Ein kleiner Handgriff mit großer Wirkung

Wer richtig trennt, unterstützt das Recycling und sorgt dafür, dass wertvolle Rohstoffe wiederverwendet werden können. Gerade bei alltäglichen Verpackungen lohnt sich deshalb ein genauer Blick.

Die wichtigste Faustregel: Die klassische Butterverpackung kommt in die Gelbe Tonne oder den Gelben Sack. Sauberes, unbeschichtetes Papier gehört zum Altpapier. Und stark verschmutztes Papier landet im Restmüll.