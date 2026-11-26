i Schneeballschlacht erlaubt? Wer dafür Schnee vom fremden Auto holt, sollte auf den Lack achten – sonst droht Ärger. iStock/Animaflora Wann eine Strafe droht Darf ich Schnee von fremden Autos einfach abstreifen? Die Schneeballschlacht ist eröffnet! Doch darf man dafür einfach Schnee von fremden Autos holen? Österreichs Rechtslage überrascht. Von Heute Life 26.11.2026, 16:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Winter verwandelt Österreichs Straßen in weiße Spielplätze. Schneebälle fliegen, Kinder lachen und so mancher Erwachsene wird wieder zum Kind. Doch wenn der Schnee für die nächste Schneeballschlacht fehlt, kommt eine ungewöhnliche Frage auf: Darf man sich einfach bei einem fremden Auto bedienen?

Die gute Nachricht für alle Schneeball-Fans: Das vorsichtige Abstreifen von lockerem Schnee vom Auto eines anderen ist grundsätzlich nicht strafbar. Allerdings gibt es dabei eine wichtige Grenze. Und die hat mit dem Lack des Fahrzeugs zu tun.

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Kein Diebstahl

Wer lockeren Schnee vom Dach oder der Motorhaube eines fremden Autos nimmt, begeht damit normalerweise keinen Diebstahl. Denn für einen Diebstahl nach § 127 Strafgesetzbuch braucht es unter anderem die Absicht, sich durch die Wegnahme einer fremden Sache unrechtmäßig zu bereichern.

Ein bisschen Schnee für die nächste Schneeballschlacht erfüllt diese Voraussetzung nicht. Der Griff zum weißen Wintermaterial ist also nicht automatisch ein Fall für die Polizei.

Achtung, Kratzer! Dann wird es teuer

Ganz anders sieht es aus, wenn beim Schneeräumen der Autolack beschädigt wird. Harte Gegenstände, Ringe oder Reißverschlüsse können unschöne Kratzer hinterlassen. Auch gefrorener Schnee und darin eingeschlossene Schmutzpartikel können den Lack beschädigen.

Dann droht Ärger: Eine vorsätzliche Beschädigung fremden Eigentums kann nach § 125 StGB als Sachbeschädigung strafbar sein. Dafür sieht das Gesetz eine Freiheitsstrafe von bis zu sechs Monaten oder eine Geldstrafe von bis zu 360 Tagessätzen vor.

Österreichs größte Schneeballschlacht i ?

Und selbst wenn keine Straftat vorliegt, kann es teuer werden. Wer schuldhaft einen Schaden verursacht, muss nach § 1295 ABGB grundsätzlich dafür aufkommen. Das gilt etwa bei zerkratztem Lack, verbogenen Scheibenwischern oder abgebrochenen Antennen.

Schneeballschlacht ja – aber nicht auf der Straße

Auch beim anschließenden Schneeballwerfen ist Vorsicht geboten. Wer Schneebälle auf fahrende Autos wirft, gefährdet andere Verkehrsteilnehmer. Das kann rechtliche Konsequenzen haben.

Die StVO verpflichtet Fußgänger außerdem, Gehsteige und Gehwege zu benutzen, sofern das zumutbar ist. Auf der Fahrbahn hat eine wilde Schneeballschlacht daher nichts verloren.