i Mit Wollsocken über den Schuhen und ein paar einfachen Tricks kommst du sicher durch die eisigen Straßen. iStock/frantic00 Ohne Sturz nach Hause Vorsicht, rutschig! So hilft jetzt der Sockentrick Eisige Wege werden zur Sturzfalle: Mit kleinen Schritten, griffigen Sohlen und dem Wollsocken-Trick kommst du sicher heim. Von Heute Life 26.11.2026, 07:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Regen, Schnee und Temperaturen rund um den Gefrierpunkt machen Gehwege und Straßen zur gefährlichen Rutschbahn. Wer jetzt unvorsichtig unterwegs ist, landet schnell auf dem Hosenboden. Doch mit einfachen Tricks lässt sich das Sturzrisiko deutlich reduzieren. Sogar ein Paar dicke Wollsocken kann dabei helfen.

Ein falscher Schritt – und schon liegt man

Besonders tückisch ist Glatteis, weil es oft kaum zu erkennen ist. Was zunächst wie eine harmlose nasse Stelle aussieht, kann sich innerhalb kürzester Zeit in eine spiegelglatte Eisfläche verwandeln. Vor allem bei Temperaturen um null Grad steigt die Gefahr.

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Bei Eisregen oder Blitzeis überzieht zudem eine hauchdünne Eisschicht Gehsteige, Straßen und Hauseingänge. Die Unwetterzentrale warnt regelmäßig vor solchen gefährlichen Wetterlagen. Gerade Fußgänger sollten deshalb besonders vorsichtig sein.

Pinguin-Gang statt großer Schritte

Wer bei Glätte sicher ans Ziel kommen möchte, sollte seine Gehgewohnheiten ändern. Statt mit großen Schritten über den Gehsteig zu marschieren, heißt es jetzt: langsam und vorsichtig gehen.

Am besten setzt man die Füße möglichst flach und vollständig auf. Kleine Schritte und leicht nach außen gerichtete Füße sorgen für mehr Stabilität. Der Körperschwerpunkt sollte dabei leicht nach vorne verlagert werden. Diese Technik erinnert an den typischen Gang eines Pinguins.

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Wichtig ist außerdem, die Hände frei zu halten. Wer das Gleichgewicht verliert, kann sich so besser abfangen. Schwere Einkaufstaschen sind daher keine gute Idee – ein Rucksack ist die bessere Alternative.

Dieser Wollsocken-Trick kann Leben retten

Auch das richtige Schuhwerk macht einen großen Unterschied. Schuhe mit weichen Gummisohlen und einem ausgeprägten Profil bieten deutlich mehr Halt als glatte, harte Sohlen.

Bei besonders gefährlichen Eisflächen sind Schuhüberzieher mit Spikes eine gute Wahl. Wer gerade keine zur Hand hat, kann sich mit einem einfachen Haushaltstrick behelfen: Ein altes Paar dicke Wollsocken über die Schuhe ziehen. Auch breite Gummibänder, wie sie etwa bei Einmachgläsern verwendet werden, können kurzfristig für zusätzliche Reibung sorgen.

Wichtig: Solche Improvisationen sind kein Ersatz für geeignetes Schuhwerk oder Spikes und bieten keine Garantie gegen Ausrutschen.

Katzenstreu statt gefährlicher Rutschpartie

Nicht nur unterwegs, auch vor der eigenen Haustür lauert die Gefahr. Besonders in der Nacht kann Tauwasser gefrieren und am Morgen für böse Überraschungen sorgen.

Wer Gehwege und Eingangsbereiche rechtzeitig streut, kann das Unfallrisiko verringern. Sand, Splitt oder Streugranulat machen glatte Flächen griffiger. Ist gerade kein Streumittel vorhanden, können auch mineralisches Katzenstreu oder Asche vorübergehend helfen.

Schnee sollte ebenfalls nicht einfach liegen bleiben: Wird er festgetreten und taut anschließend an, kann daraus eine gefährliche Eisschicht entstehen.

Vorsicht ist bei Streusalz geboten. Es wirkt zwar gegen Eis, belastet aber die Umwelt und kann Tieren schaden. Deshalb sollte es nur dort und dann eingesetzt werden, wo es erlaubt und unbedingt notwendig ist.