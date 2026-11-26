i Hauseigentümer müssen im Winter Gehsteige räumen und bei Glatteis streuen. iStock/brebca Klare Vorschriften Schnee-Alarm: Wer nicht schaufelt, muss zahlen Bei Eis und Schnee gelten in Österreich klare Regeln. Wer vor dem Haus nicht räumt, riskiert eine Strafe. Von Heute Life 26.11.2026, 21:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Winter hält Österreich wieder fest im Griff. Doch wer glaubt, dass für verschneite Gehsteige automatisch die Gemeinde zuständig ist, irrt gewaltig. Hauseigentümer müssen selbst zur Schneeschaufel greifen – und bei Glatteis auch streuen. Wer seine Pflichten vernachlässigt, riskiert empfindliche Geldstrafen. Besonders teuer kann es werden, wenn vom Dach Eis oder Schnee auf Passanten stürzt.

Ab 6 Uhr früh muss geräumt sein

Die Straßenverkehrsordnung (StVO) nimmt Hauseigentümer in die Pflicht. Laut § 93 müssen sie im Ortsgebiet dafür sorgen, dass Gehsteige und Gehwege entlang ihrer Liegenschaft zwischen 6 und 22 Uhr von Schnee und Verunreinigungen befreit sind. Die Regel gilt, wenn sich der Gehsteig maximal drei Meter von der Grundstücksgrenze entfernt befindet.

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Auch bei Schnee und Glatteis muss gestreut werden. Grundsätzlich betrifft die Verpflichtung den gesamten Gehsteig entlang der Liegenschaft. Allerdings können Gemeinden durch eigene Verordnungen nähere Regelungen zum Umfang der Räum- und Streupflicht festlegen.

Kein Gehsteig? Trotzdem muss geschaufelt werden

Besonders überraschend für viele Anrainer: Auch wenn vor dem Haus überhaupt kein Gehsteig vorhanden ist, sind sie nicht automatisch von der Pflicht befreit. In diesem Fall muss der Straßenrand auf einer Breite von einem Meter geräumt und bei Bedarf gestreut werden.

In Fußgängerzonen und Wohnstraßen ohne Gehsteige gilt ebenfalls ein ein Meter breiter Streifen entlang der Häuserfront. Die Gemeinde übernimmt diese Aufgabe also nicht automatisch.

Dachlawinen können richtig teuer werden

Nicht nur der Gehsteig kann Hauseigentümern Probleme bereiten. Auch Dächer müssen im Winter im Blick behalten werden. Schneewechten und gefährliche Eisbildungen auf Dächern von Gebäuden, die an der Straße liegen, müssen entfernt werden.

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Warnschilder allein reichen dabei nicht aus. Gefährdete Straßenstellen müssen nötigenfalls abgesperrt oder entsprechend gekennzeichnet werden. Die Sicherheit der Passanten muss gewährleistet sein.

Bis zu 726 Euro Strafe drohen

Wer die Räum- und Streupflicht missachtet, muss mit Konsequenzen rechnen. Laut ÖAMTC drohen bei Verstößen auf Gehsteigen Geldstrafen von bis zu 72 Euro. Werden gefährliche Schneewechten oder Eisbildungen auf Dächern nicht beseitigt, kann die Strafe sogar bis zu 726 Euro betragen.

Noch ernster wird es, wenn jemand wegen eines nicht geräumten oder gestreuten Weges stürzt und sich verletzt. Dann können zusätzlich Schadenersatzforderungen und sogar strafrechtliche Konsequenzen drohen – etwa wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Auch im Urlaub gibt es keine Ausrede

Wer mehrere Tage verreist oder beruflich verhindert ist, sollte rechtzeitig für Ersatz sorgen. Die Räumpflicht verschwindet schließlich nicht, nur weil der Eigentümer gerade nicht zu Hause ist.

Eine Übertragung der Verpflichtung auf ein Räumungsunternehmen oder eine andere Person ist möglich. Sie sollte allerdings ausdrücklich und rechtlich wirksam vereinbart werden. Auch bei einer solchen Übertragung können Kontroll- und Überwachungspflichten relevant bleiben.