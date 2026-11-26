i Der erste Frost kann empfindlichen Pflanzen ordentlich zusetzen. iStock/AMANDA JACKSON Vom Bad ins Beet Darum musst du Handtücher jetzt in den Garten hinlegen Ein ungewöhnlicher Haushaltstrick kann Pflanzen über frostige Nächte helfen. Alles, was du dafür brauchst, hast du vermutlich schon zu Hause. Von Heute Life 26.11.2026, 17:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Abend noch schnell einen Blick in den Garten geworfen und am nächsten Morgen ist plötzlich alles von einer weißen Frostschicht überzogen. Was für eine wunderschöne Winterkulisse sorgt, kann für so manche Pflanze zum Problem werden. Vor allem empfindliche Gewächse und Kübelpflanzen leiden unter den eisigen Temperaturen.

Doch nicht jeder hat für einen plötzlichen Wintereinbruch das passende Gartenvlies parat. Bevor du dich deshalb auf den Weg in den nächsten Baumarkt machst, lohnt sich ein Blick in den Badezimmerschrank. Denn ausgerechnet alte Handtücher können deinen Pflanzen jetzt wertvolle Dienste leisten.

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Ausgediente Handtücher werden zum Pflanzenretter

Ob ausgewaschen, ausgeblichen oder längst nicht mehr flauschig: Handtücher, die ihre besten Zeiten hinter sich haben, können im Garten noch einmal richtig nützlich werden. Ihr Gewebe bildet eine zusätzliche Isolierschicht, die den Wärmeverlust verlangsamt und empfindliche Pflanzen kurzfristig vor leichtem Frost und eisigem Wind schützen kann. Besonders Kübelpflanzen profitieren von dem improvisierten Kälteschutz. Anders als bei Pflanzen im Gartenbeet ist ihr Wurzelballen nicht von einer schützenden Erdschicht umgeben. Die Kälte kann von mehreren Seiten in den Topf eindringen und den Wurzeln zusetzen.

Mit diesen Tipps trocknet deine Wäsche auch im Winter i ?

Wickle dafür ein altes Handtuch um das Pflanzgefäß und befestige es gegebenenfalls mit einer Schnur. Auch oberirdische Pflanzenteile lassen sich mit einem leichten Handtuch vorübergehend schützen.

Diesen Fehler solltest du unbedingt vermeiden

So unkompliziert der Trick auch klingt, beim Abdecken ist etwas Fingerspitzengefühl gefragt. Denn gerade dicke Frotteehandtücher können empfindliche Triebe und Zweige durch ihr Eigengewicht beschädigen. Besser ist es, den Stoff mithilfe einiger Pflanzenstäbe wie ein kleines Schutzzelt über dem Gewächs zu befestigen. Entscheidend ist außerdem, dass die Handtücher trocken bleiben. Saugt sich der Stoff mit Regenwasser oder schmelzendem Schnee voll, verliert er einen Teil seiner isolierenden Wirkung, wird schwer und kann bei Minusgraden sogar gefrieren.

Sobald die Temperaturen tagsüber wieder über den Gefrierpunkt steigen, solltest du die Abdeckung über den Pflanzen entfernen. So bekommen diese wieder ausreichend Licht und Luft, während sich darunter keine unnötige Feuchtigkeit staut.

Wann der Handtuch-Trick an seine Grenzen stößt

So praktisch der ungewöhnliche Haushalts-Hack auch ist: Einen professionellen Winterschutz können alte Handtücher auf Dauer nicht ersetzen. Sie eignen sich vor allem als schnelle Notlösung, wenn überraschend eine leichte Frostnacht bevorsteht. Bei strengem oder länger anhaltendem Frost solltest du hingegen auf geeignete Materialien wie Gartenvlies oder Jute setzen. Besonders kälteempfindliche Kübelpflanzen sind in einem geschützten, frostfreien Winterquartier besser aufgehoben.

Es lohnt sich also, beim nächsten Ausmisten des Badezimmerschranks nicht gleich alle alten Handtücher zu entsorgen. Was nach dem Duschen längst ausgedient hat, kann im Garten noch einmal zum nützlichen Helfer werden.