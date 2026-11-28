i Sie machten Peter Hajeks 1994 gestartete Serie zum Welterfolg: Tobias Moretti als Kriminalinspektor Richard Moser und sein vierbeiniger "Kommissar Rex" imago images / United Archives Trauer um Peter Hajek "Kommissar Rex"-Legende mit 85 Jahren verstorben Trauer um Peter Hajek: Der Wiener Regisseur und Mitgestalter von "Kommissar Rex" ist im Alter von 85 Jahren nach langer Krankheit gestorben. Von Newsdesk Heute 28.11.2026, 22:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die österreichische Film- und Fernsehwelt trauert um Peter Hajek. Der Autor, Regisseur und Produzent, der die Kultserie "Kommissar Rex" mitgestaltete, ist am Freitagabend (27. November) im Alter von 85 Jahren nach langer Krankheit gestorben.

Die Todesnachricht übermittelten seine Ehefrau Ilse Buchelt-Hajek und die Produktionsfirma mungo tv am Samstag an die APA.

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Regisseur und Serien-Miterfinder Peter Hajek (2.v.r.) mit Team und Schäferhund anlässlich eines Pressetermins zum italienischen "Kommissar Rex"-Ableger, 2009. imago stock&people

Mit "Kommissar Rex" wurde er berühmt

Hajek gehörte zu den kreativen Köpfen hinter dem TV-Erfolg rund um den ermittelnden Schäferhund. Gemeinsam mit Peter Moser schrieb er seit 1992 an "Kommissar Rex". Außerdem wirkte er als Produzent an der Serie mit, die ab 1994 ausgestrahlt wurde und weit über Österreich hinaus bekannt wurde.

Doch der Wiener hatte schon davor zahlreiche Sendungen und Filme geprägt. Seine Karriere begann er als Journalist – unter anderem für den "Kurier" und den deutschen "Spiegel". Später wechselte er zum Fernsehen und setzte zunächst ein Porträt über André Heller um.

Vom Journalisten zum Filmproduzenten

1967 gründete Hajek gemeinsam mit Helmuth Dimko die Produktionsfirma Mungo Film. Mit Dimko gestaltete er die mit einer Goldenen Kamera ausgezeichnete Sendereihe "Apropos Film". Als Autor arbeitete er auch an der mit einem Bambi prämierten ORF-Show "Wünsch dir was".

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Sein erster Spielfilm war die Komödie "Sei zärtlich, Pinguin" aus dem Jahr 1982 mit Marie Colbin. Für sein Künstlerporträt "Helnwein" erhielt er unter anderem den Grimme-Preis und den Eduard-Rhein-Preis.

Zu seinen weiteren Arbeiten zählen "Mozart und Meisel", die Manfred-Deix-Collage "Küss die Hand" sowie die Fernsehserie "Wenn das die Nachbarn wüssten", bei der er auch Regie führte.

Im Jahr 2000 wurde Hajek mit dem Silbernen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien ausgezeichnet. Mit ihm verliert die heimische Fernsehbranche einen vielseitigen Filmemacher, dessen Produktionen über Jahrzehnte das Publikum begleiteten.