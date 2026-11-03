i Israels Premier Benjamin Netanyahu und US-Präsident Donald Trump. Reuters 3,6 Mrd. Euro jährlich Milliarden-Stopp! Trump beendet Militärhilfe für Israel Die USA wollen ihre Militärhilfen für Israel zum Jahresende einstellen. Laut Trump wurde der Schritt bereits vor Monaten mit Netanyahu vereinbart. Von Newsdesk Heute 03.11.2026, 19:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jahrelang konnte Israel auf umfangreiche militärische Unterstützung aus Washington zählen. Damit soll nun Schluss sein: US-Präsident Donald Trump kündigte in der Fox-News-Sendung "Fox and Friends" an, dass sein Land ab dem kommenden Jahr keine entsprechenden Zahlungen mehr leisten werde.

Die Entscheidung sei keineswegs kurzfristig gefallen. "Wir haben vor Monaten vereinbart, damit aufzuhören", erklärte Trump mit Blick auf eine Absprache mit Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu.

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Jährlich rund 3,6 Milliarden Euro erhalten

Nach Angaben des US-Präsidenten erhielt Israel zuletzt jährlich rund vier Milliarden Dollar, umgerechnet etwa 3,6 Milliarden Euro. Dabei habe es sich sowohl um finanzielle als auch um materielle Unterstützung gehandelt.

Ursprünglich waren weitere US-Hilfen bis 2028 vorgesehen. Wie die Unterstützung anschließend aussehen sollte, war bereits Gegenstand von Gesprächen.

Netanyahu soll Stopp vorgeschlagen haben

Bemerkenswert ist, von wem die Initiative laut Trump ausging: Nicht Washington, sondern Netanyahu selbst soll die Beendigung der bisherigen Militärhilfen angeregt haben. Der israelische Premier wolle damit eine jahrelange "Verschwendung" von Geldern beenden, erklärte Trump. Israel sei inzwischen nicht mehr auf die bisherigen Zahlungen angewiesen.

"Wenn sie sie tatsächlich bräuchten, würde ich sagen: Macht weiter!", sagte der US-Präsident. Ganz abbrechen wollen die Vereinigten Staaten ihre militärische Zusammenarbeit mit Israel allerdings nicht. Künftig soll das Land amerikanische Waffen kaufen können. "Wir werden Israel helfen, wenn es Hilfe benötigt", betonte Trump.

Ankündigung mitten in US-Wahlen

Die Bekanntgabe erfolgt ausgerechnet während der amerikanischen Zwischenwahlen. Trump verwies dabei auch auf die innenpolitische Debatte über die Unterstützung Israels. Seiner Darstellung zufolge nutzen manche Demokraten und linke Politiker die milliardenschweren Hilfszahlungen, um die Republikaner anzugreifen.

Netanyahu hatte bereits im Mai öffentlich angekündigt, die amerikanische Militärhilfe innerhalb einiger Jahre "auf null reduzieren" zu wollen. An der engen Zusammenarbeit mit Washington, insbesondere bei der Raketenabwehr, wollte er dennoch festhalten.

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Israels Behörden offenbar überrascht

Ob die Entscheidung innerhalb der israelischen Regierung umfassend abgestimmt wurde, ist allerdings fraglich. Wie das israelische Nachrichtenportal "ynet" berichtet, sollen das Finanzministerium, das Verteidigungsministerium und die Streitkräfte von Trumps Bekanntgabe überrascht worden sein.

Damit ergibt sich ein anderes Bild als jenes, das Trump von einer bereits seit Monaten vereinbarten Entscheidung zeichnet.

Opposition fordert Aufklärung

Auch in Israel sorgt die Ankündigung für Kritik. Der linksliberale Oppositionspolitiker Gilad Kariv forderte Netanyahu auf der Plattform X auf, zeitnah "sämtliche Einzelheiten seines Deals mit Präsident Trump über die Militärhilfe offenzulegen".

Sollte die Unterstützung tatsächlich eingestellt werden, wäre das nach Ansicht des Politikers "ein weiterer schwerer Anschlag auf die Sicherheit aller Bürger Israels auf Netanyahus Konto".