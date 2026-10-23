i Genau in dem Moment warnte er vor den Gefahren des Meeres. etb2 Studio-Kollege geschockt Riesenwelle erwischt TV-Reporter mitten im Live-Bericht Ein TV-Reporter wurde am Donnerstag an der spanischen Küste während einer Live-Schaltung von einer gewaltigen Welle überrascht. Das Video geht viral. Von Newsdesk Heute 23.10.2026, 08:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Damit hatte er wohl nicht gerechnet! Ein TV-Reporter ist am Donnerstag (22. Oktober) im spanischen Baskenland während einer Live-Schaltung von einer gewaltigen Welle erfasst worden. Die dramatischen Szenen wurden live im Fernsehen übertragen und verbreiteten sich anschließend rasant in den sozialen Netzwerken.

Der Journalist Sergio Ovejero berichtete für den baskischen Fernsehsender ETB2 aus der Küstenstadt Ondarroa. Dort sorgten starke Winde und hoher Wellengang für gefährliche Bedingungen.

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Riesenwelle unterbricht Live-Schaltung

Während der Sendung "Euskadi Quédate" erklärte Ovejero, dass für die Region eine gelbe Wetterwarnung gelte, die sich noch auf Orange verschärfen könnte. Besonders entlang der Strandpromenade sei Vorsicht geboten.

Ausgerechnet als der Reporter vor den Gefahren durch den nassen Boden und die hohen Wellen warnte, schlug die Natur plötzlich zu: Eine gewaltige Welle krachte über die Küstenmauer und erwischte den Journalisten sowie seine Kamerafrau Raquel mit voller Wucht.

Die Live-Schaltung wurde abrupt unterbrochen. Im Studio reagierte Moderator Odei Esnaola sichtlich erschrocken. Er hoffte, dass seine beiden Kollegen unverletzt geblieben seien, und kündigte an, die Zuschauer über ihren Zustand zu informieren.

Reporter meldet sich nach Schock zu Wort

Wenig später gab es Entwarnung. Über Instagram teilte die Sendung mit, dass Sergio und Raquel wohlauf seien. Der Vorfall sei lediglich ein großer Schreck gewesen. Zudem stellte der Sender klar, dass sich das Fernsehteam nicht in einem gesperrten Bereich aufgehalten habe.

Auch der Reporter selbst meldete sich auf der Plattform X zu Wort und nahm den Zwischenfall mit Humor. Man habe gerade vor den Gefahren für die kommende Nacht gewarnt, doch die Natur sei ihnen zuvorgekommen.

Video verbreitet sich im Netz

Die spektakulären Aufnahmen machten in den sozialen Netzwerken schnell die Runde. Besonders der Zeitpunkt des Zwischenfalls sorgte für Aufsehen: Genau in dem Moment, als der Reporter vor den Gefahren des Meeres warnte, wurde er selbst von einer Welle getroffen.