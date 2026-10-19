i Für Donald Trump ist es der niedrigste Wert in beiden Amtszeiten. REUTERS/Kevin Lamarque Extremes Umfragetief Trumps Umfragewerte auf Rekordtief vor Kongresswahl Die Zustimmung für US-Präsident Donald Trump sinkt auf ein Rekordtief, Demokraten liegen vor den Kongresswahlen deutlich in Führung. Von Newsdesk Heute 19.10.2026, 22:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Zustimmungswerte von US-Präsident Donald Trump sind laut einer aktuellen Umfrage auf ein Rekordtief gefallen. Nur 31 Prozent der US-Bürger sind mit seiner Arbeit zufrieden. Das zeigt eine am Montag abgeschlossene Erhebung von Reuters/Ipsos.

Im Vergleich zu vor zwei Wochen ist das ein Prozentpunkt weniger – und der niedrigste Wert in beiden Amtszeiten von Trump. Vor allem die hohen Spritpreise machen den Menschen in Amerika zu schaffen. Offenbar sind viele bereit, Trumps Republikanische Partei bei den Kongresswahlen am 3. November abzustrafen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Gefragt, welcher Partei sie heute ihre Stimme geben würden, entschieden sich 47 Prozent der registrierten Wähler für die Demokraten. Nur 35 Prozent würden die Republikaner wählen. Der Vorsprung von zwölf Prozentpunkten ist der größte im bisherigen Wahlkampf.

Demokraten schöpfen Hoffnung

Das gibt den Demokraten Hoffnung, vielleicht die Kontrolle über das Repräsentantenhaus und den Senat zu übernehmen. Sollten die Republikaner auch nur eine der beiden Kammern verlieren, würde das Trumps politische Pläne für die letzten zwei Jahre seiner Amtszeit deutlich erschweren.

Die Bilder des Tages i ?

Die Umfrage ist allerdings landesweit durchgeführt worden und berücksichtigt nicht die speziellen Gegebenheiten in den einzelnen Bundesstaaten und Wahlbezirken. Dort haben die Republikaner teils strukturelle Vorteile.

An der Online-Umfrage haben innerhalb von vier Tagen 1.679 Erwachsene in den USA teilgenommen, darunter 1.279 registrierte Wähler. Die Fehlermarge liegt bei zwei Prozentpunkten für alle Befragten und drei Punkten für registrierte Wähler.