Alle Kämpfe für EWA in Stockerau sind fixiert

Am Samstag ist es endlich soweit! In Stockerau steigt das große EWA Wrestling-Event! Die Veranstalter haben "Heute" schon die endgültige Match-Card verraten. Auf diese Kämpfe dürft ihr euch freuen!

Wrestling aus der Ego-Perspektive

Alle Kämpfe in der Übersicht:

Peter White kritisiert die EWA

Video-Botschaft von Chris Colen

Video-Botschaft vom Bambikiller

Am 29. Februar krachen in Stockerau die Bretter, die Fights werden es in sich haben! Im Main-Event muss Peter White seinen EM-Titel gegen Patrick Schulz, "Avalanche" Robert Dreissker und "The Austrian Wolverine" Chris Colen auf's Spiel setzen.Ebenfalls heiß zur Sache gehen wird's zwischen dem "Bambikiller" Chris Raaber und Sultanov. Die beiden lieferten sich via "Heute" schon einen heftigen Schlagabtausch.Das wollt ihr euch sicher nicht entgehen lassen!