Die EU verschenkt jetzt 40.000 Zugtickets an 18-Jährige

Rucksack packen, in den Zug einsteigen und quer durch den Kontinent reisen: Die Europäische Union vergibt im Rahmen ihres Programms "DiscoverEU" aktuell mehr als 40.000 kostenlose Bahntickets an Jugendliche. Gereist wird vorrangig mit dem Zug oder anderen nachhaltigen Verkehrsmitteln. Wer ein Ticket ergattert, kann innerhalb eines Monats bis zu sieben Tage lang auf Schienen unterwegs sein.
Teilnahmeberechtigt sind junge Menschen, die im Jahr 2008 geboren wurden – das Geburtsdatum muss exakt zwischen dem 1. Januar 2008 und dem 31. Dezember 2008 liegen. Bewerber müssen die Staatsbürgerschaft eines EU-Mitgliedsstaates besitzen oder ihren legalen Wohnsitz in der EU haben. Zudem können Jugendliche aus Staaten teilnehmen, die an das Bildungsprogramm Erasmus+ angebunden sind – also Island, Liechtenstein, Nordmazedonien, Norwegen, Serbien oder Türkei.
Neben dem kostenlosen Reiseticket stellt die EU den Teilnehmern eine digitale Rabattkarte zur Verfügung. Diese ermöglicht Vergünstigungen für Unterkünfte, Gastronomie, Museums- und Kultureintritte, Sportangebote sowie für den lokalen Nahverkehr in den bereisten Städten.
Jugendliche müssen die Reise nicht alleine antreten: Das Programm erlaubt auch Gruppenbewerbungen, sodass bis zu vier Freunde gemeinsam reisen können, sofern alle die Alterskriterien erfüllen. Bei der Routenwahl haben die Teilnehmer freie Hand. Die EU stellt zwar vorgeschlagene Routen bereit – etwa Kulturstrecken mit Stationen in Luxemburg, Belgien, den Niederlanden, Deutschland und Dänemark –, feste Vorgaben gibt es jedoch nicht.
Interessierte müssen sich beeilen: Die Bewerbungsphase läuft nur noch bis Donnerstag, 15. Oktober 2026, punkt 12:00 Uhr mittags (MEZ). Die Anmeldung und ein kurzes Quiz zu Europa erfolgen online über das offizielle Jugendportal unter youth.europa.eu/discovereu_de.
Auch wichtig zu wissen: Der Reisezeitraum muss zwischen 1. März 2027 und 31. Mai 2028 liegen. Wer ausgewählt wird, kann innerhalb eines Monats bis zu sieben Tage unterwegs sein. Junge Menschen mit Behinderungen oder Gesundheitsproblemen erhalten Unterstützung.