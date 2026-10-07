i Kältetolerante Tomatensorten können auch bei sinkenden Temperaturen noch reife, schmackhafte Früchte liefern. iStock/lexx60 Erntejahr verlängern Diese 10 Tomaten trotzen tatsächlich der Kälte Unter 13 Grad wird es für viele Tomaten kritisch. Doch zehn robuste Sorten trotzen der Kälte und verlängern die Ernte bis in den Herbst. Von Heute Life 07.10.2026, 15:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer glaubt, dass die Tomatensaison mit den ersten kühlen Nächten vorbei ist, sollte genauer hinschauen. Denn während viele Pflanzen bei Temperaturen unter 13 Grad Celsius deutlich zurückschalten, gibt es einige Sorten, die sich von der Kälte erstaunlich wenig beeindrucken lassen.

Wenn andere Tomaten längst aufgeben

Tomaten gelten als wärmeliebende Pflanzen. Sinkt das Thermometer deutlich unter 13 Grad, wachsen viele Sorten nur noch langsam oder reifen ihre Früchte nicht mehr zuverlässig aus.

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Doch es gibt Ausnahmen. Vor allem Züchtungen aus Regionen mit kurzen Sommern und rauem Klima zeigen sich deutlich widerstandsfähiger. Für Österreich können solche Sorten deshalb besonders interessant sein, wenn die Erntezeit möglichst lange hinausgezögert werden soll.

Russisches Rezept gegen kalte Nächte

Ein Blick nach Russland und Sibirien lohnt sich. Dort wurden zahlreiche Tomatensorten entwickelt, die mit vergleichsweise niedrigen Temperaturen besser zurechtkommen. Eine der bekanntesten ist Sibirian. Die Sorte gilt als besonders kältetolerant und kann unter guten Bedingungen bereits rund 50 Tage nach der Pflanzung erste Früchte liefern. Selbst Temperaturen um die zehn Grad müssen dabei nicht automatisch das Ende der Ernte bedeuten.

Auch andere Sorten aus kühleren Regionen können im heimischen Garten einen entscheidenden Vorteil haben: Sie sind oft früh erntereif – oder liefern auch dann noch Früchte, wenn wärmeliebende Sorten bereits schlappmachen.

Diese zehn Sorten sind besonders robust

1 Black Prince Die dunkel gefärbte Salattomate stammt aus Russland und punktet mit ihrem ungewöhnlichen Aussehen und ihrer vergleichsweise guten Kältetoleranz.

2 Wintertomate Die rote, spitz zulaufende Sorte stammt aus Italien. Ihre Früchte lassen sich zudem vergleichsweise gut lagern – praktisch, wenn der Sommer schon vorbei ist.

3 Azoychka Die gelbe Fleischtomate aus Russland bringt Farbe auf den Teller und kommt mit kühleren Bedingungen besser zurecht als viele klassische Sorten.

4 Alaska Der Name ist Programm: Die rote, runde Sorte stammt aus Russland und ist für eher kurze und kühlere Wachstumsperioden interessant.

5 Eiszäpfchen Die gelbe, flaschenförmige Tomate ist nicht nur optisch ein Hingucker. Sie zählt ebenfalls zu den Sorten, die mit niedrigeren Temperaturen vergleichsweise gut zurechtkommen.

6 Purple Russian Die länglichen, violettbraunen Früchte stammen aus der Ukraine. Die Sorte gehört zu den robusteren Vertretern für kühlere Bedingungen.

7 Glacier Die rote Sorte aus Schweden gilt als besonders frühreif. Damit ist sie vor allem für Regionen interessant, in denen der Sommer kurz ist.

8 First in the Field Schon der Name deutet auf ihre Stärke hin: Die rote Sorte aus England zählt zu den frühen Tomaten und kann dadurch die Erntesaison verlängern.

9 Harbinger Die britische Salattomate ist ebenfalls für kühlere Anbaubedingungen interessant und kann eine Alternative zu empfindlicheren Sorten sein.

10 Sub-Arctic Plenty Die alte kanadische Sorte wurde für kurze Sommer gezüchtet. Ihre roten Früchte machen sie zu einer spannenden Wahl für alle, die möglichst früh und lange ernten wollen.

So wird die Tomatensaison länger

Kältetolerant bedeutet allerdings nicht, dass Tomaten Frost problemlos überstehen. Auch robuste Sorten brauchen ausreichend Licht und möglichst geschützte Bedingungen.

Im 16. Jahrhundert galt der Paradeiser als Giftapfel i ?

Wer die Ernte im Herbst verlängern möchte, setzt daher am besten auf einen sonnigen, windgeschützten Standort. Ein Gewächshaus, Folientunnel oder eine geschützte Hauswand kann zusätzlich helfen, die Pflanzen vor kalten Nächten zu bewahren.