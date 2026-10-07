i Beim nächsten Spaziergang könntest du plötzlich mit einem kostenlosen Waschmittel nach Hause kommen. iStock/Helin Loik-Tomson (Symbolbild) Haushalts-Hack im Check Kannst du mit Kastanien wirklich deine Wäsche waschen? Ein paar Kastanien, Wasser & schmutzige Wäsche – mehr soll es für diesen alten Haushaltstrick nicht brauchen. Aber kann das wirklich funktionieren? Von Heute Life 07.10.2026, 10:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Du gehst durch den Park, unter deinen Schuhen knackt es und plötzlich liegt eine dieser glänzend braunen Kastanien vor dir. Normalerweise landet sie in der Jackentasche, später vielleicht als Herbstdeko auf dem Tisch. Doch ausgerechnet diese unscheinbaren Früchte sollen noch etwas ganz anderes können: unsere Wäsche sauber machen.

Darum können Kastanien überhaupt waschen

Hinter dem ungewöhnlichen Waschmittel stecken sogenannte Saponine: Kommen diese Pflanzenstoffe mit Wasser in Kontakt, können sie dessen Oberflächenspannung herabsetzen und so dabei helfen, Schmutz aus Textilien zu lösen. Besonders Rosskastanien enthalten vergleichsweise viele davon: Werden die Früchte zerkleinert und in Wasser eingeweicht, gehen Saponine in die Flüssigkeit über. Nach einigen Stunden entsteht ein milchig-trüber Sud, den du anschließend wie Flüssigwaschmittel verwenden kannst.

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Wichtig ist allerdings die Unterscheidung: Für diesen Haushaltstrick werden Rosskastanien verwendet, nicht Maroni beziehungsweise Esskastanien. Rosskastanien sind nicht zum Essen geeignet.

So wird aus Kastanien Waschmittel

Viel brauchst du für den Versuch nicht. Etwa fünf bis acht Rosskastanien von grobem Schmutz befreien und anschließend vierteln oder möglichst klein hacken. Die Stücke kommen in ein Schraubglas und werden mit etwa 300 bis 500 Millilitern warmem Wasser übergossen. Anschließend lässt du die Mischung mehrere Stunden, am besten über Nacht, ziehen. Je kleiner die Stücke sind, desto besser können sich die enthaltenen Saponine lösen.

Am nächsten Tag gießt du den Sud durch ein Sieb oder Tuch. Die aufgefangene Flüssigkeit kommt anschließend ins Waschmittelfach – und die Maschine kann wie gewohnt gestartet werden.

Ganz ersetzen kann die Kastanie herkömmliches Waschmittel allerdings nicht. Der Sud eignet sich vor allem für leicht bis normal verschmutzte Textilien, beispielsweise T-Shirts, Bettwäsche oder Handtücher.

Bei hartnäckigen Flecken oder besonders hygienisch anspruchsvoller Wäsche ist ein dafür geeignetes Waschmittel die verlässlichere Wahl. Auch bei weißer Kleidung gibt es einen Haken: Im selbst gemachten Kastaniensud stecken keine klassischen Bleichmittel. Weiße Textilien können deshalb mit der Zeit vergrauen. Ähnlich sieht es bei sehr hartem Wasser aus: Klassische Waschmittel enthalten dafür üblicherweise entsprechende Wasserenthärter – der Kastaniensud nicht.

Ist das wirklich die bessere Öko-Lösung?

Der Gedanke hat durchaus Charme: Im Herbst liegen Rosskastanien vielerorts ohnehin auf dem Boden, du kannst sie kostenlos sammeln und brauchst für deinen selbst gemachten Sud keine neue Waschmittelverpackung.

Zur perfekten Alternative für jede Waschladung macht sie das trotzdem nicht: Sammeln, Zerkleinern und Ansetzen kosten Zeit, und bei stärkerer Verschmutzung stößt das Hausmittel an seine Grenzen.