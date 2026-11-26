i Bei einer Veranstaltung kam Ilona W. ganz nahe an Merz und Selenskyj heran. President of Ukraine / president.gov.ua Verhandlung verzögert sich Drama um Russen-Spionin – vor Prozess zusammengebrochen Ilona W. soll für Russland spioniert haben. Nun sollte sie sich vor Gericht verantworten. Vor dem Prozess brach die Frau zusammen. Von Newsdesk Heute 26.11.2026, 10:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es war ein Vorfall, der im Jänner in Deutschland für ordentlich Wirbel sorgte. Die deutsch-ukrainische PR-Frau Ilona W. (57) wurde wegen Spionage-Verdachts für Russland festgenommen. Demnach soll sie für den russischen Militärgeheimdienst GRU Kontakte in Politik, Wirtschaft und Sicherheitskreisen geknüpft und Informationen gesammelt haben.

So soll sie auch beim Deutsch-Ukrainischen Forum im Dezember auch ganz nahe an den deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz und den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj herangekommen sein. Aufnahmen zeigten, wie sie direkt hinter den Spitzenpolitikern saß.

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Sanitäter wurden alarmiert

Am Donnerstag sollte es nun zum Prozess gegen die 57-Jährige in Berlin kommen. Der Start der Verhandlung war für 9.30 Uhr anberaumt worden. Doch dazu kam es nicht. Wie die "Bild" berichtete, soll die mutmaßliche Spionin vor dem Gerichtssaal zusammengebrochen sein. Wegen eines Nervenzusammenbruchs wurde die Frau von Notfallsanitätern versorgt.

Nun ist es fraglich, ob am Donnerstag noch mit dem Prozess gestartet werden kann. Zuvor wollte Ilona W. noch Foto- und Videoaufnahmen von sich verbieten lassen, ehe es dann zu dem medizinischen Notfall kam. Die Vorwürfe gegen die 57-Jährige wiegen jedenfalls schwer.

Informationen zu Rüstungsindustrie

Bereits seit Oktober 2023 soll die Beschuldigte laut der Bundesanwaltschaft im Dienste Russlands stehen. Sie habe für einen Mitarbeiter eines russischen Geheimdienstes an der Botschaft in Berlin gearbeitet. Zudem soll sie sich – teilweise auch unter falscher Identität – Zutritt zu wichtigen Terminen verschafft haben, um ihre Kontakte in Politik und Gesellschaft aufzubauen.

Dabei soll die 57-Jährige es auf Informationen zur deutschen Verteidigungs- und Rüstungspolitik im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg abgesehen haben. Dafür habe sie gezielt Personen aus dem Verteidigungsministerium und der Rüstungsindustrie angesprochen. Des Weiteren habe Ilona W. über einen Bundestagsausweis verfügt und sei als Gast bei Veranstaltungen von Ministerien, Botschaften und politischen Organisationen aufgetreten.

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Bis zu zehn Jahre Haft drohen

Außerdem war die Angeklagte Vorsitzende der Bundesvereinigung Binationaler Gesellschaften (BBG). Der Verein setzt sich offiziell für internationalen Austausch und Völkerverständigung ein. Für den Terrorismus- und Sicherheitsexperten Peter Neumann vom King's College London "ein perfektes Cover". Über den harmlos klingenden Verein habe sich die Beschuldigte Zugang zu Entscheidungsträgern verschaffen können. Sollte die 57-Jährige verurteilt werden, droht ihr eine lange Haftstrafe. Bis zu zehn Jahre könnte Ilona W. hinter Gittern verbringen müssen.