Tobias Schlegl fassungslos Ex-Viva-Star spricht über lebensgefährlichen Angriff Tobias Schlegl wurde bei einem Einsatz im Rettungsdienst bedroht und angegriffen. Der Ex-Moderator spricht von einer lebensgefährlichen Situation. Von Newsdesk Heute 21.11.2026, 18:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der frühere Viva- und ZDF-Moderator Tobias Schlegl ist während eines Einsatzes im Rettungsdienst bedroht und angegriffen worden. Der 48-Jährige machte den Vorfall am Samstag auf Instagram öffentlich, berichtete zuerst "n-tv.de". Äußerlich sei ihm nichts passiert, psychisch habe das Erlebnis aber deutliche Spuren hinterlassen.

"Es war alles verdammt knapp und lebensgefährlich", schrieb Schlegl in seinem Beitrag. Wann und wo sich der Angriff ereignet hat und wer dafür verantwortlich war, ließ er offen. Er sei fassungslos und könne noch immer nicht begreifen, dass ihm so etwas passiert sei. "In meinem Innern toben die Gedanken", beschrieb er seine Gefühlslage.

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Hier bekommst du Hilfe In einer akuten Krisen- oder Schocksituation nach einem Todesfall gibt es in Österreich sofortige Unterstützung bei professionellen Hotlines. Diese sind anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Telefonseelsorge: Wähle österreichweit den Notruf 142. Du erreichst hier Tag und Nacht einfühlsame Ansprechpartner, die dir in der Krise zuhören und helfen.

Ö3-Kummernummer: Erreichbar von 16 bis 24 Uhr unter 116 123.

Rat auf Draht: Wenn Kinder oder Jugendliche betroffen sind, ist die Nummer 147 jederzeit erreichbar. Wenn du langfristige Hilfe bei der Trauerbewältigung oder jemanden zum Reden suchst, bieten folgende Stellen in ganz Österreich Unterstützung an: Dachverband Hospiz Österreich, die Plattform Tod und Trauer, die Caritas Trauerbegleitung.

Für einen kurzen Moment habe er den Glauben an das Gute verloren. Das wolle er allerdings nicht zulassen. "Und so will ich nicht denken. Niemals", schrieb der ehemalige Moderator. Abschließend fragte er seine Follower, ob sie selbst schon Ähnliches erlebt hätten.

Seit zehn Jahren im Rettungsdienst

Schlegl arbeitet seit rund einem Jahrzehnt im Rettungsdienst. Im Mai hatte er auf Instagram an seinen ungewöhnlichen Berufswechsel erinnert.

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Damals jährte sich seine Entscheidung, den Job als Moderator des ZDF-Kulturmagazins "aspekte" aufzugeben und eine Ausbildung im Rettungsdienst zu beginnen, zum zehnten Mal.

Nach drei Jahren schloss er die Ausbildung zum Notfallsanitäter mit Staatsexamen ab. Später arbeitete er auch auf dem Seenotrettungsschiff "Sea-Eye 4" im Mittelmeer. Die Seenotrettung bezeichnete er als die härteste Herausforderung seines Lebens.

Neben seiner Arbeit im Rettungsdienst ist Schlegl als Autor tätig und hat mehrere Romane und Sachbücher veröffentlicht.

Außerdem engagiert er sich in einem Kriseninterventionsteam, das Menschen nach traumatischen Erlebnissen unterstützt. Dafür ließ er sich eigens ausbilden. Auch er selbst habe nach einem besonders belastenden Einsatz bereits Hilfe des Teams benötigt.