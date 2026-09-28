i Am 16. Februar 2027 erscheint das von Santa Monica Studio exklusiv für PlayStation 5 entwickelte "God of War Laufey". PlayStation Games-Telegramm "God of War Laufey" ist ab sofort bereits vorbestellbar Vom Spielehit bis Megaflop, welche Games kommen und was gespielt wird – jeden Tag der Woche drei aktuelle Kurzmeldungen zum Tag im Games-Telegramm. Von Digital Heute 28.09.2026, 10:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Montag, 28. September 2026

God of War Laufey ab Dienstag vorbestellbar

Am 16. Februar 2027 erscheint das von Santa Monica Studio exklusiv für PlayStation 5 entwickelte Action-Adventure "God of War Laufey". In dem neuen Hauptteil der preisgekrönten "God of War"-Reihe übernehmen Spieler die Rolle von Faye, der verstorbenen Frau von Kratos, die im Allwann, dem Jenseits der Götter, erwacht. Dort ringen skrupellose Götter aus verschiedensten Mythologien um die Macht in einem Land, das nur so vor gefährlicher Magie überquillt. "God of War Laufey" ist ab Dienstag um 10 Uhr vorbestellbar.

"Crimson Desert Enhanced" für Awards nominiert

Pearl Abyss freut sich darüber, dass sein Open-World-Action-Adventure-Spiel "Crimson Desert Enhanced" bei den Golden Joystick Awards 2026 in zwei Kategorien nominiert wurde: PC-Spiel des Jahres und Bester Soundtrack. Die 1983 ins Leben gerufenen Golden Joystick Awards gehören zu den ältesten Videospiel-Auszeichnungen der Welt und feiern in diesem Jahr ihre 44. Ausgabe. Die Nominierten in den einzelnen Kategorien werden von einer Jury aus Vertretern der Spielemedien und Branchenexperten ausgewählt, während die Gewinner durch eine Online-Abstimmung von Spieler aus aller Welt ermittelt werden.

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"World of Tanks" entfesselt "Doom"

Die Tore der Hölle haben sich geöffnet – das legendäre "Doom"-Universum hält Einzug in einem neuen Battle-Pass-Special: "Doom". Dieses atemberaubende Event läuft vom 1. bis zum 11. Oktober und lädt Panzerfahrer dazu ein, kultige Charaktere zu rekrutieren, von "Doom" inspirierte Belohnungen zu sammeln und den brutalen FV225 Collector-Panzer zu befehligen, der mit dem 3D-Style "FV225 Mk. BFG" ausgestattet ist. Als Kommandanten stehen fünf Charaktere aus der gesamten Saga der legendären "Doom"-Reihe zur Auswahl.

Dienstag, 29. September 2026

"Transport Fever 3" startet auf PC und Konsolen

Alle einsteigen! Der Schweizer Entwickler Urban Games und Publisher Paradox Interactive haben "Transport Fever 3", den neuesten Teil der gefeierten Transportsimulationsreihe, für PC, Mac, und Linux über Steam, den Epic Games Store und GOG sowie für PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht. Nach der starken Resonanz vor der Veröffentlichung und der großen Vorfreude der Spieler ist "Transport Fever 3" ab sofort in den Editionen Standard, Deluxe und Collector’s Edition erhältlich.

Neue Karten und Power-Mechaniken für "Uno Flex"

Als neue Variante eines Klassikers ist der "Uno Flex"-DLC ab sofort erhältlich – eine Zusammenarbeit zwischen Ubisoft und Mattel. Flexibel, taktisch und unvorhersehbar: "Uno Flex" ist einfach zu erlernen und steckt dennoch voller Überraschungen, da es die traditionellen Uno-Regeln um neue "Flex-Karten" und "Power-Mechaniken" erweitert. Diese neuen Karten geben den Spielern die Möglichkeit, die Farbe einer Karte zu ändern oder einen nachteiligen Effekt bei ihren Gegner:innen auszulösen.

Neues Video zu "Total War: Shogun 2" veröffentlicht

Bereite dich darauf vor, erneut dein Banner zu hissen, denn Creative Assembly und Entwicklungspartner Mataboo enthüllen die Updates und Verbesserungen für "Total War: Shogun 2 - Complete Edition". Die am 13. Oktober erscheinende definitive Edition würdigt das zeitlose Design des Originals und kombiniert verbesserte Grafik, Beleuchtung und Texturen mit einer neu gestalteten Benutzeroberfläche, modernisierter Steuerung und allem, was eine neue Generation von Kriegern braucht, um das feudale Japan zu erobern.

Mittwoch, 30. September 2026

Update "Project Orion" für "OGame" enthüllt

Gameforge hat "Project Orion", ein Update für das kostenlose Weltraum-Strategie-MMO "OGame", angekündigt. Das Update bringt ein neues System zur Verteidigung gegen Angriffswellen: Kommandanten müssen Anomalien gegen aufeinanderfolgende Flotten computergesteuerter Gegner verteidigen und erhalten für jede besiegte Welle Belohnungen. Der öffentliche Test startet im Browser und auf Mobilgeräten. Am 6. November 2026 erscheint das Update in neu eröffneten Universen, bevor am 30. November der weltweite Launch folgt.

"Little Nightmares III – The Shores" ist ab sofort verfügbar

Bandai Namco Entertainment Europe veröffentlicht "Little Nightmares III – The Shores". Der zusätzliche Inhalt für "Little Nightmares III" führt Spielende an "Die Küste", ein Ort in der Spirale, an dem neue Herausforderungen, Rätsel und Gefahren auf sie lauern. Die Erweiterung ist ab sofort für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch und PC verfügbar. In "Little Nightmares III – The Shores" sind Low und Alone erneut vereint. Gemeinsam müssen sie durch den Spiegel reisen, um Die Küste zu erreichen und dort einen Weg zum Licht des Leuchtturms zu finden.

"A Game About Digging A Hole Together" vorgestellt

Virales Buddeln mit Freunden: Indie-Publisher Rokaplay und Indie-Entwickler Mipumi Games graben mit "A Game About Digging A Hole Together" noch in diesem Jahr neue Löcher – diesmal gemeinsam! Mit einem neuen Stück Land, einer neuen Prämisse und bis zu 3 weiteren Freunden tauchen Spieler ab in die noch tieferen Weiten ihres eigenen Gartens. Das Spiel erscheint für PC über Steam, im Epic Games Store und Xbox on PC sowie für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2.

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Vom Spielehit bis Megaflop, welche Games kommen und was gespielt wird – jeden Tag der Woche drei aktuelle Kurzmeldungen zum Tag im Games-Telegramm.