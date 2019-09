Neureuther: "Nix mehr Zicki-Zacki, mein Freund"

Marcel Hirscher tritt zurück, die Sportwelt zieht den Hut. Eine besondere Videobotschaft kommt von seinem Freund und einstigen Konkurrenten, Felix Neureuther.

Am Mittwochabend verkündete Marcel Hirscher das Ende seiner aktiven Ski-Karriere. Er tritt als lebende Legende ab. Mit 14 Medaillen, 67 Weltcupsiegen und acht Großen Kristallkugeln im Gepäck.Der Andrang im Salzburger Gusswerk war riesig. Die Welle an Reaktionen, als die Entscheidung endgültig feststand, noch größer. Auch Sportler aus aller Welt gratulierten Hirscher zu seiner Karriere.Einer von ihnen entschied sich zu einer Videobotschaft: Felix Neureuther. Die Duelle der beiden unterhielten Ski-Fans über Jahre. Ihre Schmäh-Duelle standen dem um wenig nach. So richtete Hirscher dem abwesenden Neureuther beim Abschied aus, er freue sich auf das erste gemeinsame Bier als Ski-Pensionisten.Neureuther hatte seine Karriere schon ein Jahr vor Hirscher beendet. Beide sind Jung-Papas.(SeK)