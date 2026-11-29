i Der Pariser Küchenchef Hugo Riboulet ist Ei-mit-Mayonnaise-Weltmeister. Facebook / Hugo Riboulet 28-Jähriger ist K-EI-ser Oh La La! Hugo ist Weltmeister der Eier-Mayonnaise Hart gekochte Eier, ein Klecks Mayo – und ein eigener Wettbewerb. Den Titel holte ein Pariser Koch. Ein Konkurrent hatte royalen Rückenwind. Von Heute Life 29.11.2026, 20:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Damit hatte Chris Hanot wohl nicht gerechnet: Bevor der Souschef des Londoner Restaurants Pavyllon zum Wettbewerb antrat, probierte ausgerechnet Prinz Harry seine Eier mit Mayonnaise.

Laut Hanot kostete Harry das Gericht mit seinem Team in der benachbarten Bar Antoine. Dem Prinzen habe es so gut geschmeckt, dass er eine zweite Portion bestellte. Der Küchencrew habe er auch gleich viel Glück für den Wettbewerb gewünscht.

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Den Titel 2026 holte allerdings ein anderer: Die Jury kürte nach der Verkostung Hugo Riboulet zum Sieger. Der 28-Jährige ist Küchenchef im Pariser Restaurant Groot La Tourte.

Beim Wettbewerb kamen verschiedene Interpretationen des Brasserie-Klassikers auf den Tisch. Entscheidend waren Geschmack, Konsistenz und die Frage, wie die Köche das Gericht anrichteten.

Klingt einfach, ist es aber nicht

In vielen französischen Brasserien stehen die Eier bis heute auf der Karte. Die klassische Version: hart gekochte Eier halbieren und großzügig mit Mayonnaise bedecken. Viel mehr braucht es nicht – dafür muss das Ei auf den Punkt gegart sein. Und die Mayo braucht genug Säure, damit sie nicht zu schwer schmeckt, ohne dabei das Ei zu überdecken.

Seit 2018 gibt es den Wettbewerb. Er soll den französischen Klassiker auf den Speisekarten halten und Köche dazu bringen, aus den einfachen Zutaten etwas Eigenes zu machen.