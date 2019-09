So viel verdiente Hirscher in seiner Ski-Karriere

Der größte Skifahrer aller Zeiten ist in Pension. Marcel Hirscher beendete mit 30 seine Karriere. Mit jeder Menge Preisgeld auf dem Konto.

Alle Stories zum Hirscher-Abschied:

Emotional beendete Marcel Hirscher am Mittwoch im Salzburger Gusswerk vor versammelter Weltpresse seine Laufbahn als aktiver Skirennfahrer. Seine Karriere ist beispiellos. 67 Weltcupsiege, acht große Kristallkugeln, insgesamt 14 Medaillen schmücken seine Vitrinen.Mit 30 Jahren hat Hirscher genug und ohnehin schon alles erreicht. Er widmet sich jetzt seinen Hobbys, zum Beispiel dem Motorsport, allen voran aber seiner Familie: Ehefrau Laura und ihren gemeinsamen Sohn, der 2018 zur Welt kam.Durch seine großen Erfolge und lukrativen Werbedeals startet die Familie mit einem ordentlichen finanziellen Polster in die Zeit nach der Ski-Karriere.Insgesamt nahm der Annaberger fast exaktan Weltcup-Preisgeldern ein. Dazu kommen natürlich hohe Prämien seiner Sponsoren und Ausrüster, speziell für seine zwei Olympiasiege und sieben Weltmeistertiteln. In dieser Rechnung zählen aber nur die Preisgeld-Zahlungen für Hirschers Erfolge im Weltcup. Diese werden in Schweizer Franken ausgezahlt, wurden mit den aktuellen Währungskursen in Euro umgerechnet.Hier die genaue Aufteilung der acht Jahre, in denen Hirscher den Gesamtweltcup gewinnen konnte. Seine einträglichsten Jahre.2019: 521.281,64 €2018: 617.741,31 €2017: 487.859,44 €2016: 507.315,73 €2015: 445.344,99 €2014: 319.040,11 €2013: 494.373,11 €2012: 424.957,57 €Für seine zwei Olympiasiege in Pyeongchang erhielt Hirscher vom Staat eine Philharmoniker-Kollektion der Münze Österreich AG im Wert von 17.000 Euro.(SeK)