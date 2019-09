Shiffrin verdrückt Träne, "danke, Marcel Hirscher"

Mikaela Shiffrin ist im Ski-Zirkus das weibliche Pendant zu Marcel Hirscher. Dementsprechend nahe geht der besten im Weltcup der Rücktritt ihres Kollegen.

Marcel Hirscher trat zurück. Der 30-Jährige beendete als größter Skifahrer der Geschichte seine Karriere am Mittwochabend im Salzburger Gusswerk. Seinen Abschied verfolgte auch Mikaela Shiffrin.Sie ist um sechs Jahre jünger als Hirscher und schon jetzt mit ähnlicher Dominanz im Ski-Weltcup aktiv, wie es der Annaberger in den letzten Jahren mit acht Gesamtweltcupsiegen in Folge war."Es ist komisch", schreibt Shiffrin auf Twitter, "wie emotional man sein kann, wenn ein anderer Sportler aufhört.""Wenn es sich um einen Athleten handelt, von dem du gelernt hast, der dir deine gesamte Karriere lang als Inspiration gedient hat, ist es überhaupt nicht eigenartig", setzt die US-Amerikanerin fort. Sie fügt an, dass sie sich soeben eine Träne abwische."Er hat den Sport auf ein neues Level gehoben. Hat ganze Generationen inspiriert. Er hat immer alle mit Respekt behandelt. DANKE für all die unglaublichen Momente, Marcel Hirscher, und alles Gute für die Zukunft."(SeK)