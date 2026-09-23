i Daumen nach oben: Veranstalter Klaus Leutgeb holt Helene Fischer zum Ski-Opening nach Schladming. Pressefoto Scharinger © Daniel Scharinger Helene ist erst der Anfang Ski-Opening in Schladming bis 2030 gesichert Noch vor den Konzerten von Helene Fischer steht fest: Das Ski-Opening in Schladming hat eine Zukunft. Die Veranstaltungsreihe läuft bis 2030. Von Jochen Dobnik 23.09.2026, 16:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Ski-Opening in Schladming soll auch in den kommenden Jahren Tausende Musik- und Wintersportfans in die Steiermark locken.

Die Bergbahnen der 4-Berge-Skischaukel und Veranstalter Klaus Leutgeb haben eine Vereinbarung geschlossen, mit der die Fortsetzung der Konzertreihe bis 2030 gesichert wird.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Damit stehen die Weichen noch vor der diesjährigen Jubiläumsausgabe auf Verlängerung. Das Ski-Opening findet seit 20 Jahren statt und hat sich im Laufe dieser Zeit von einer Veranstaltung zum Saisonstart zu einer großen Konzertreihe entwickelt. Regelmäßig treten internationale Stars im Planai Stadion auf.

Bergbahnen übernehmen die Führung

Künftig übernehmen die Bergbahnunternehmen Hauser Kaibling, Planai-Hochwurzen und Reiteralm die Federführung. Leutgeb bleibt Veranstalter des Ski-Openings. Die neue Aufteilung soll den Beteiligten mehr Sicherheit bei der langfristigen Planung geben.

Klaus Hofstätter (Hauser Kaibling), Peter Weichbold (Planai), Klaus Leutgeb, Daniel Berchthaller (Reiteralm), Michael Krainer, (Aufsichtsratsvorsitzender Planai). Pressefoto Scharinger © Daniel Scharinger

Gleichzeitig soll es künftig leichter werden, die Termine auf die Verfügbarkeit der Künstlerinnen und Künstler abzustimmen. Gerade bei international gefragten Namen müssen Auftritte oft lange im Voraus geplant werden.

Durch die neue Vereinbarung sollen diese Gespräche früher beginnen können. "Diese Allianz ist eine zukunftsweisende Entscheidung für die gesamte Region", erklärt Leutgeb.

Helene Fischer singt an zwei Abenden

Bevor die neue Vereinbarung in die nächste Phase geht, steht zunächst die Jubiläumsausgabe an. Helene Fischer soll am 11. und 12. Dezember zwei Konzerte im Planai Stadion geben. Damit setzt Schladming erneut auf einen Namen, der ein großes Publikum anzieht.

In den vergangenen Jahren waren dort unter anderem Robbie Williams, Bryan Adams, Sting, Simply Red und die Backstreet Boys (siehe Bildergalerie unten) zu Gast. Welche Künstler nach Helene Fischer folgen werden, steht noch nicht fest.

Das Ski-Opening ist für Schladming nicht nur ein Konzertwochenende. Die Veranstaltung fällt mit dem Beginn der Wintersaison zusammen und bringt zahlreiche Gäste in die Region. Davon sollen neben den Bergbahnen auch Hotels, Gastronomiebetriebe und weitere Unternehmen profitieren.

Backstreet's back! 50.000 Fans lassen Schladming beben i ?

Summer-Opening soll 2028 zurückkehren

Parallel dazu arbeitet Leutgeb an einer Fortsetzung des Summer-Openings. Die Ausgabe 2026 zählte laut Veranstalter innerhalb von fünf Tagen insgesamt 35.000 Besucherinnen und Besucher. Eine weitere Veranstaltung dieser Art ist für die Jahre 2028 bis 2030 vorgesehen.

Wo das Summer-Opening künftig stattfinden wird, ist allerdings noch offen. Nach Angaben des Veranstalters gibt es Interesse aus zwei anderen Bundesländern sowie aus mehreren steirischen Tourismusregionen. Gespräche über einen möglichen Austragungsort laufen demnach bereits – "in einer noch nie dagewesenen Dimension", sagt Leutgeb.

Das geplante Konzept verbindet ein internationales Musikfestival mit Elementen eines traditionellen Volksfestes. Ab 2028 soll sich die Veranstaltung über eine gesamte Woche erstrecken. Als Ziel nennt der Veranstalter mehr als 100.000 Besucherinnen und Besucher. Ob dieser Plan umgesetzt werden kann und welche Region den Zuschlag erhält, ist derzeit noch nicht entschieden.

Google Map anzeigen

Beim Ski-Opening in Schladming gibt es dagegen bereits Klarheit. Die Veranstaltung bleibt bis mindestens 2030 bestehen. Nach den beiden Konzerten von Helene Fischer soll die Reihe mit weiteren internationalen Künstlern fortgesetzt werden.