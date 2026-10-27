i Der neue iMac mit 24-Zoll-Display und M6-Chip kostet ab 1.799 Euro. Apple iMac und MacBook Pro Apple bringt neue Macs: Was sie können, was sie kosten Apple hat einen neuen iMac und ein 14-Zoll-MacBook Pro vorgestellt. Beide erhalten den leistungsstarken M6-Chip und sind ab 6. November erhältlich. Von Team Wirtschaft 27.10.2026, 21:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Apple legt bei seinen Computern nach! Der US-Technologiekonzern hat zwei neue Mac-Modelle vorgestellt. Sowohl der beliebte iMac als auch das 14-Zoll-MacBook Pro erhalten den neuen M6-Chip, der vor allem für deutlich mehr Geschwindigkeit und leistungsstärkere KI-Funktionen sorgen soll. Dazu kommen schnellere Verbindungen und das neue Betriebssystem macOS 27.

Neuer iMac wird deutlich schneller

Beim neuen iMac setzt Apple weiterhin auf das bekannte, besonders dünne Design mit einem 24 Zoll großen 4.5K Retina Display. Erhältlich ist der Computer in sieben Farben: Blau, Grün, Pink, Gelb, Violett, Orange und Silber.

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Die wichtigste Neuerung steckt im Inneren. Der M6-Chip verfügt über bis zu zwölf Rechenkerne und zwölf Grafikkerne. Gegenüber dem bisherigen M4-Modell soll sich die Grafikleistung bei bestimmten Anwendungen wie der Fotobearbeitung bis zu verdoppeln.

Auch bei der Verarbeitung von KI-Aufgaben verspricht Apple deutliche Verbesserungen. Hier soll der iMac je nach Anwendung bis zu fünfmal schneller als sein Vorgänger mit M4-Chip sein.

Im Preis inbegriffen: Magic Mouse und kompaktes Magic Keyboard, jeweils farblich abgestimmt Apple

Mega-Leistungssprung verglichen mit Intel-iMacs

Besonders groß fällt der Leistungssprung für Besitzer älterer Intel-iMacs aus. Im Vergleich zum meistverkauften iMac mit Intel-Prozessor verspricht Apple ein bis zu 18-mal höheres Tempo.

Auch bei der übrigen Ausstattung hat der Hersteller nachgebessert. Der neue iMac unterstützt WLAN 7, Bluetooth 6 und optional 2,5-Gigabit-Ethernet. Der SSD-Speicher erreicht laut Apple bis zu doppelt so hohe Lese- und Schreibgeschwindigkeiten. Bis zu vier Thunderbolt-4-Anschlüsse ermöglichen außerdem den Anschluss von Zubehör und zwei externen 6K-Bildschirmen.

Unverändert bleiben unter anderem das 4.5K Retina Display mit 500 Nits Helligkeit und die 12-Megapixel-Center-Stage-Kamera. Dazu gibt es farblich passende Tastaturen und Mäuse sowie auf Wunsch Touch ID zum Entsperren des Computers.

MacBook Pro mit bis zu 24 Stunden Laufzeit

Auch das 14-Zoll-MacBook Pro erhält den M6-Chip. Er verfügt über zwölf Rechen- und zwölf Grafikkerne und soll gegenüber dem Vorgängermodell mit M5 eine bis zu 30 Prozent höhere Grafikleistung bieten. Bei KI-Aufgaben verspricht Apple ein Tempo-Plus von bis zu 25 Prozent.

Wer von einem älteren MacBook Pro mit M1-Chip umsteigt, soll sogar eine bis zu elfmal höhere Grafikleistung und eine bis zu 13-mal schnellere Verarbeitung bestimmter KI-Aufgaben erhalten.

Die Akkulaufzeit gibt Apple mit bis zu 24 Stunden an. Mit einem geeigneten USB-C-Netzteil lässt sich der Akku zudem innerhalb von 30 Minuten auf bis zu 50 Prozent aufladen.

Auch das MacBook Pro mit 14-Zoll-Bildschirm bekommt den neuen M6-Chip spendiert. Apple

Optional bis zu 32 GB Arbeitsspeicher

Zur Ausstattung gehören ein Liquid Retina XDR Display mit bis zu 1.600 Nits HDR-Spitzenhelligkeit, eine 12-Megapixel-Kamera und sechs Lautsprecher. Das Display ist optional mit Nanotexturglas erhältlich, das störende Spiegelungen und Reflexionen reduzieren soll.

Neben WLAN 7 und Bluetooth 6 bietet das MacBook Pro drei Thunderbolt-4-Anschlüsse, HDMI, MagSafe 3, einen SD-Kartensteckplatz und einen Kopfhöreranschluss. Der Arbeitsspeicher beträgt standardmäßig 16 GB und kann auf bis zu 32 GB erweitert werden.

Erhältlich ist das neue MacBook Pro in Space Schwarz und Silber.

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Das kosten die neuen Apple-Computer

Für den neuen iMac mit M6 werden in Österreich mindestens 1.799 Euro fällig. Dafür gibt es die Ausführung mit zehn Rechen- und zehn Grafikkernen. Das leistungsstärkere Modell mit jeweils zwölf Kernen startet bei 1.999 Euro.

Deutlich tiefer müssen Käufer beim 14-Zoll-MacBook Pro mit M6-Prozessor in die Tasche greifen. Hier beginnen die Preise bei 2.299 Euro.

Für den Bildungsbereich bietet Apple vergünstigte Preise an. Der iMac ist für berechtigte Käufer ab 1.739 Euro erhältlich, das MacBook Pro ab 2.179 Euro.

Vorbestellungen sind ab 28. Oktober möglich. Ab 6. November sollen die neuen Computer ausgeliefert werden und in den Apple Stores sowie bei autorisierten Händlern erhältlich sein.