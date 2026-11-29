i Schlägerei in Innsbrucker Mäci-Filiale – RAF Camora mittendrin Leserreporter Nach Mäci-Schlägerei Behörden wollen RAF und Bonez "zur Rechenschaft ziehen" Nach der Schlägerei in Innsbruck finden Land und Stadt deutliche Worte. RAF Camora und Bonez MC posten unterdessen Bilder des Polizeieinsatzes. Von Newsdesk Heute 29.11.2026, 20:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Aufregung um eine Schlägerei in Innsbruck, in die laut Augenzeugen und Videoaufnahmen auch die Rapper RAF Camora und Bonez MC verwickelt gewesen sein sollen, ist groß. Nun melden sich das Land Tirol, die Stadt Innsbruck und Innsbruck Tourismus mit einer gemeinsamen Stellungnahme zu Wort. Darin verurteilen sie den Vorfall auf das Schärfste.

"Solche Gewaltexzesse – ganz egal von wem – haben in Innsbruck und in ganz Tirol keinen Platz", heißt es in der schriftlichen Reaktion. Gleichzeitig wird ausdrücklich betont, dass sich die Auseinandersetzung erst nach der Veranstaltung Airdrenaline und an einer anderen Örtlichkeit in Innsbruck zugetragen habe.

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Die Staatsanwaltschaft werde den Vorfall aufarbeiten und die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen, heißt es in der Stellungnahme weiter.

Rapper posten Bilder von Polizeieinsatz

Unterdessen sorgen auch die beiden Rapper selbst mit ihren Instagram-Postings für Aufsehen. RAF Camora und Bonez MC veröffentlichten Aufnahmen des Polizeieinsatzes. Auf einem Foto sind mehrere mit Helmen und Schutzausrüstung ausgestattete Polizisten in einem Gang zu sehen. "M8 demonstrieren ! Täglich ..", lautet der Kommentar dazu.

RAF Camora in Schlägerei in Mäci-Filiale verwickelt i ?

Bonez MC veröffentlichte zudem einen Chatverlauf, der offenbar mit dem Einsatz in Innsbruck in Zusammenhang steht. Darin sind unter anderem die Nachrichten "Speicheltest gerade", "haben uns gef…t" und "alles mit Blut weg machen" zu lesen.

Was genau hinter den Nachrichten steckt und welche Rolle die beiden Musiker bei der Auseinandersetzung gespielt haben, bleibt vorerst offen.