Mane sagt 'Sorry' zu Salzburg: "Liebe den Klub"

Für Liverpool-Star Sadio Mane war das "Finale" gegen Salzburg eine Reise in die eigene Vergangenheit. Nach dem Aufstieg seiner "Reds" entschuldigte er sich bei Salzburg.

"Es war ein wirklich hartes Spiel heute", gestand Sadio Mane nach 90 äußerst intensiven Minuten und einem 2:0-Erfolg des FC Liverpool über Salzburg. Der Schlüssel zum Sieg? "Wir konnten in der zweiten Spielhälfte zulegen und mehrere Chancen herausspielen. Naby (Keita, Anm.) schoss ein wundervolles Tor gegen seinen Ex-Klub." Manes Fazit: "Wir haben verdient gewonnen."Doch Mane war es sichtlich unangenehm, ausgerechnet seinen Ex-Verein Salzburg (31 Tore in 63 Spielen) aus der Champions League zu werfen. "Es ist immer nett, hierher zurückzukommen", erzählte der 27-jährige Senegalese. "Ich liebe diesen Club, die Fans und die Menschen hier. Sorry Leute, aber das ist Fußball und wir müssen unseren Job tun."