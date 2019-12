Napoli feuert Ancelotti nach 4:0-Kantersieg

Die Spatzen pfiffen es schon vor der Partie über die Dächer des Vesuvs: Carlo Ancelotti hat keine Zukunft mehr beim SSC Napoli! Trotz des 4:0-Kantersiegs gegen den KRC Genk und des Aufstiegs in der Salzburg-Gruppe warfen die Italiener den "Mister" raus.

Ausgerechnet ein 4:0-Kantersieg war die letzte Partie von Ancelotti. Praktisch mit Schlusspfiff gab der Klub die Trennung von der Trainer-Legende bekannt.An den Leistungen in der Champions League lag's auf jeden Fall nicht, denn der Aufstieg in der Salzburg-Gruppe wurde mit dem 4:0 gegen Genk locker fixiert. In der Liga sind die Süditaliener allerdings nur auf Platz sieben.Das Trainer-Karussell dreht sich nun wieder weiter. Während Gennaro Gattuso wohl Napoli übernimmt, wäre Ancelotti wieder einer interessante Variante für Arsenal, Everton oder sogar die Bayern.