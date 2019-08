Vorsicht vor dieser Whatsapp-Nachricht

Das Mail sieht täuschend echt aus: Betrüger versuchen, Whatsapp-Nutzer zu einer Zahlung aufzufordern. So erkennt man diese Fake-Nachricht.

Viele Whatsapp-Nutzer werden in einer täuschend echt aussehenden E-Mail dazu aufgefordert, ein Jahresabonnement zu verlängern. Bezahlen sollen sie per Kreditkarte. Aber aufgepasst: Dahinter verbirgt sich eine Betrugsmasche. So erkennst du die Fake-E-Mail:Die Mail hat den Betreff "Verlängern Sie Ihr Jahresabonnement 'Whatsapp'". Als Absender wird "Whatsapp Messenger" angezeigt. Die Forderung: Verlängert man nicht innerhalb von 48 Stunden das Jahresabo, wird das Whatsapp-Konto gelöscht. Enthalten ist auch Link: Klickt man auf diesen, wird man auf eine unbekannte Webseite weitergeleitet.Dort wird dann behauptet, dass man das Konto um drei bis fünf Jahre verlängern kann. Wer seine Daten preisgibt, der übermittelt diese direkt an die Betrüger. Wenn du eine solche E-Mail in deinem Postfach findest, dann am besten sofort löschen.Solltest du auf die gefälschte Mail reingefallen sein, dann rät die Watchlist Internet dazu, umgehend Kontakt mit der Bank aufzunehmen und das weitere Vorgehen zu besprechen. Außerdem soll Anzeige bei der Polizei erstattet werden.(20M/Heute.at)