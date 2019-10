Whatsapp bringt einen "Selbstzerstörungsmodus"

WhatsApp plant eine neue Funktion. In Gruppenchats soll man Nachrichten zukünftig automatisch nach einer bestimmten Zeit löschen lassen können.

Man kennt es von Snapchat: Gesehene Nachrichten werden automatisch gelöscht, An einem solchen "Selbstzerstörungsmodus" für Nachrichten bastelt nun auch Whatsapp. Wie das Portal wabetainfo.com berichtet, will man die Funktion der selbstlöschen Nachrichten in Gruppenchats einbauen. Dann könnte man einstellen, nach welcher Zeit sich Gruppen-Nachrichten selbstständig löschen sollen.Zur Auswahl stehen laut bisherigen Informationen die Zeitspannen "fünf Sekunden" und "eine Stunde", nachdem eine Nachricht gelesen wurde. Im Gegensatz zum bisherigen Lösch-System auf Whatsapp würde dann kein Hinweis mehr erscheinen, sobald eine Nachricht gelöscht worden ist.