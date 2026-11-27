i Wie niedlich können Katzenbabys sein? ©ÖTV Tierisch im Stich gelassen Die seltensten Katzenbabys frieren auf Parkplatz in NÖ Hungrig, frierend und viel zu klein um alleine zu überleben: Drei Katzenbabys wären ohne Mama schon bald in Niederösterreich verhungert und erfroren. Von Heute Tierisch 27.11.2026, 13:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Autoabstellplatz in Obermallebarn bei Stockerau war alles, was "Martin", "Alica" und "Siglinde" in ihren ersten Lebenswochen als Zufluchtsort hatten. Kein warmes Körbchen, kein gefülltes Futterschüsserl und keine Katzenmama, die ihnen Schutz und Geborgenheit schenkte. Stattdessen kämpften die drei winzigen Samtpfoten gegen Kälte, Hunger und einen massiven Wurmbefall. Viel länger hätten die Katzenkinder unter diesen Bedingungen wohl nicht durchgehalten.

Doch das Schicksal meinte es endlich gut mit dem kleinen Trio: Am Assisi-Hof des Österreichischen Tierschutzvereins in Stockerau bekamen sie eine zweite Chance.

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Kleine Körper am Ende ihrer Kräfte

Der Gesundheitszustand der drei Findelkinder bereitete den Tierschützern große Sorgen. Heftiger Durchfall und der damit verbundene Flüssigkeitsverlust hatten die kleinen Körper bereits gefährlich geschwächt.

Die Kleinen müssen sich jetzt am Assisi-Hof in Stockerau von den Strapazen erholen und noch geimpft und medizinisch versorgt werden, bevor man an Vermittlung denken kann. ©ÖTV

„Wenige Wochen alte Katzenbabys sind besonders verletzlich. Kälte, Hunger und Krankheiten können für sie schnell lebensbedrohlich werden. Deshalb ist rasche Hilfe so wichtig“ Stephanie Lang Leiterin des Assisi-Hofs

Wer dem Christkind ein bisschen unter die Arme greifen möchte, kann hier helfen: Weihnachtsaktion des Österreichischen Tierschutzvereins

Mittlerweile wurden die drei Geschwister medizinisch versorgt und entwurmt. Langsam kehrt die Lebensfreude zurück und die kleinen Abenteurer beginnen, neugierig ihre neue Umgebung zu erkunden.

Ausgerechnet die zwei Mädchen sind rötlich, was einem Lottosechser gleicht. ©ÖTV

Zwei ganz besondere Mädchen

Mit "Alica "und "Siglinde "hat der Assisi-Hof übrigens zwei kleine Raritäten aufgenommen. Die beiden Schwestern tragen nämlich ein orangefarbenes Pelzchen – eine Fellfarbe, die bei weiblichen Katzen vergleichsweise selten vorkommt. Rund 80 Prozent der roten Samtpfoten sind aufgrund der Vererbung dieser Fellfarbe männlich. Doch ob rot, schwarz oder getigert: Jedes einzelne Katzenkind verdient die Chance auf ein unbeschwertes Leben, ohne Hunger und Angst.

Wunschzettel für das Christkind

So herzerwärmend die Rettung der drei Winzlinge auch ist, so traurig ist die Tatsache, dass unzählige Streunerkatzen in Österreich noch immer auf ein ähnliches Weihnachtswunder warten. Alleine heuer hat der Österreichische Tierschutzverein bereits über 100 Katzen gerettet. Viele von ihnen stammen von unkastrierten Freigänger- oder Bauernhofkatzen ab. Die medizinische Versorgung der oftmals schwerkranken Tiere verschlingt enorme Summen, weshalb der Verein im Rahmen seiner Weihnachtsaktion dringend um Unterstützung bittet.

Martin, Alica und Siglinde werden heuer Weihnachten zumindest nicht mehr frierend unter einem Auto verbringen müssen. Für die drei kleinen Samtpfoten beginnt gerade das, was für jedes Haustier selbstverständlich sein sollte: ein Leben in Wärme, Sicherheit und Geborgenheit.