Klopp entschuldigt sich bei Dolmetscher: "Ich Idiot"

Mit dem 2:0 über Salzburg fiel Liverpool-Coach Jürgen Klopp ein Stein vom Herzen. Bei der Pressekonferenz entschuldigte er sich beim Dolmetscher, den tags zuvor noch angegangen war.

Die ganze Fußball-Welt lauschte gespannt, was Liverpool-Coach Jürgen Klopp nach dem 2:0-Erfolg über Salzburg zu hatte. Doch bevor es dazu kam, nahm sich der 52-jährige Deutsche noch für eine Entschuldigung Zeit."Sorry, ich war ein Idiot", sagte er zu jenem Dolmetscher, der ihn tags zuvor noch zum Auszucken brachte, nachdem er Klopps Meinung nach eine Antwort seines Kapitäns Jordan Hendersen falsch übersetzt hatte. "Ist natürlich scheiße für einen Dolmetscher, wenn ein Deutsch sprechender Trainer neben dran sitzt", ging Klopp den Übersetzer an.Mit dem Aufstieg in die K.o.-Phase war der Ärger bei Klopp aber verflogen. "Meine Reaktion war in dieser Form nicht okay, dafür möchte ich mich entschuldigen", erklärte er sehr zur Freude des Dolmetschers. Der atmete sichtlich auf, schlug mit Klopp ein und freute sich über die "wunderbare Geste".