i Wer für eine Feinstrumpfhose tief in die Tasche greift, könnte eine böse Überraschung erleben. Pexels/Khoa Võ Hohe Preise, schwache Qualität VKI-Test: Teure Feinstrumpfhosen nicht immer besser Teure Feinstrumpfhosen sind nicht automatisch besser: Ein VKI-Test zeigt, welche Modelle überzeugen und welche nach dem Waschen schrumpfen. Von Heute Life 27.11.2026, 15:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Outfit für die Weihnachtsfeier steht, das Kleid sitzt perfekt und eigentlich fehlt nur noch die passende Strumpfhose. Doch kaum angezogen, macht sich die erste Laufmasche bemerkbar. Ein Ärgernis, das wohl viele kennen – und das besonders schmerzt, wenn man für die Strumpfhose tief in die Tasche gegriffen hat.

Doch lohnt es sich überhaupt, mehr Geld für eine Feinstrumpfhose auszugeben? Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat zehn Modelle mit einer Stärke von 15 bis 20 DEN unter die Lupe genommen. Das Ergebnis zeigt: Wer auf teure Markenware setzt, bekommt nicht automatisch die bessere Qualität.

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Diese 10 Feinstrumpfhosen wurden getestet i ?

Nur drei Strumpfhosen überzeugen

Lediglich drei der zehn getesteten Modelle konnten sich die Gesamtnote "gut" sichern. Preislich liegen die Spitzenreiter zwischen rund 18 und 25 Euro. Alle anderen kamen über ein "durchschnittliches" Urteil nicht hinaus – darunter auch namhafte Marken wie Falke und Palmers. Besonders großes Verbesserungspotenzial offenbarte sich ausgerechnet nach dem Waschen. Mehrere Modelle liefen deutlich ein. Das ist nicht nur ärgerlich für den Tragekomfort, sondern kann auch die Lebensdauer der Strumpfhose verkürzen. Denn muss sich das Material beim Anziehen stärker dehnen, werden die feinen Maschen und Fasern zusätzlich strapaziert.

"Hohe Formbeständigkeit ist daher nicht nur für die Passform wichtig, sondern kommt auch der Langlebigkeit zugute", erklärt VKI-Projektleiterin Angela Tichy.

16 Euro und trotzdem nur Mittelmaß

Auch unschöne Knötchen, Flusen und Verfilzungen können eine Feinstrumpfhose schnell alt aussehen lassen. In dieser Kategorie hatte Falke die Nase vorn: Als einziges getestetes Modell erzielte es bei allen drei Prüfpunkten zur Oberflächenqualität sehr gute Ergebnisse. Dafür schwächelte die 16 Euro teure Strumpfhose bei der Formbeständigkeit, insbesondere bei der Bundweite. Die stärkste Knötchenbildung stellten die Tester hingegen bei den Modellen von "nur die" und H&M fest.

Dass auch günstigere Produkte in einzelnen Bereichen mit der teuren Konkurrenz mithalten können, bewiesen die Eigenmarken von dm und H&M. Während die Strumpfhose von fascino mit ihrer widerstandsfähigen Oberfläche punktete, überzeugte H&M mit einer guten Maßbeständigkeit nach dem Waschen.

Kein Freibrief für Laufmaschen

Eine erfreuliche Nachricht gibt es dennoch: Sämtliche getesteten Strumpfhosen hielten bei der sogenannten Berstprüfung den Belastungen stand, die beim Anziehen und Tragen entstehen. Eine Garantie gegen Laufmaschen ist das allerdings nicht.