i Der dicke "Ham" hatte gehörig großen Respekt vor dem kleinen Hamster zu seinen Füßen. ©Glomex Tierisch zum Schmunzeln Deshalb ist dieser Dickhäuter plötzlich hysterisch Groß, stark und tonnenschwer – doch ausgerechnet ein kleiner Hamster bringt einen Elefanten in China völlig aus der Fassung. Von Heute Tierisch 13.10.2026, 08:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer hätte gedacht, dass ein tonnenschwerer Elefant vor einem winzigen Nager Reißaus nimmt? Im Zoo von Changsha in der chinesischen Provinz Hunan spielte sich Mitte September eine Szene ab, die beinahe einem Zeichentrickfilm entsprungen sein könnte. Ein Elefant entdeckte plötzlich einen kleinen Hamster – und wusste offenbar nicht so recht, was er von dem unerwarteten Besucher halten sollte.

Kleiner Hamster - große Wirkung

Während der kleine Nager für Menschen kaum bedrohlich wirkt, schien der Dickhäuter die Sache völlig anders zu sehen. Er ging nach dem ersten Schreck sofort auf Abstand und fand den kleinen Puschel zu seinen Füßen ordentlich gruselig.

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Dabei sind Elefanten keineswegs grundsätzlich ängstliche Tiere. Die intelligenten Riesen reagieren jedoch sensibel auf unerwartete Bewegungen und unbekannte Situationen. Was genau den Elefanten erschreckte, lässt sich aus der kurzen Begegnung nicht sicher ableiten.

Angst, oder vielleicht doch nur Rücksicht?

Dass Elefanten angeblich Angst vor Mäusen haben, ist ein uralter Mythos. Wissenschaftliche Belege für eine angeborene Mäusephobie gibt es nicht. Allerdings können plötzlich auftauchende Kleintiere durchaus eine Schreckreaktion auslösen. Der kleine Hamster dürfte von seiner beeindruckenden Wirkung jedenfalls nichts geahnt haben.

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Und der Elefant? Der hat eindrucksvoll bewiesen, dass man nicht groß sein muss, um einen ganz Großen aus dem Konzept zu bringen. Möglicherweise wollte der sanfte Riese auch nur verhindern, den kleinen Hamster versehentlich zu zertreten. Das wäre dann keine Panik, sondern tierisch süße Rücksichtnahme!