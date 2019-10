Dopingsünder Johannes Dürr lebenslang gesperrt

Die Österreichische Anti-Doping Rechtskommision hat Ski-Langläufer Johannes Dürr lebenslang gesperrt. Im Zuge der Operation Aderlass wurde der Niederösterreicher zahlreicher Doping-Vergehen überführt.

Dürr verstieß mehrmals gegen die FIS-Anti-Dopingregeln. Darunter: Besitz und Anwendung einer verbotenen Methode (Blutdoping) und Besitz und Anwendung verbotener Substanzen (Wachstumshormone).Inverkehrbringen verbotener Substanzen (Wachstumshormone) Verabreichung von verbotenen Methoden (Blutdoping) und Beihilfe zur Begehung von Verstößen gegen Anti Doping Bestimmungen werden dem 32-Jährigen ebenfalls vorgeworfen.Die lebenslange Sperre tritt am 14. März 2019 in Kraft. Weiters wurden alle von Johannes Dürr ab dem 26.02.2016 erzielten Ergebnisse annulliert und in diesem Zeitraum allfällig erlangten bzw. zustehenden Titel, Medaillen, Preise, Start- und Preisgelder aberkannt.