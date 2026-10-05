StartseiteNachrichtenPolitik
In der Dreierkoalition stauen sich die Reformvorhaben.
In der Dreierkoalition stauen sich die Reformvorhaben.
Helmut Graf
Regierung im Reformstau

"Herbst der Ergebnisse" – doch 96 Vorhaben stecken fest

In der Bundesregierung stauen sich derzeit zahlreiche Reformvorhaben. 96 Projekte warten noch auf eine Einigung zwischen den Koalitionspartnern.
Heute Politik
Von Heute Politik
05.10.2026, 13:21
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Der angekündigte "Herbst der Ergebnisse" entwickelt sich für die Dreierkoalition zur Geduldsprobe. Dutzende Vorhaben warten noch auf eine Einigung zwischen den Regierungspartnern – und der schrittweise Rückzug von SPÖ-Chef Andreas Babler bringt zusätzliche Unruhe.

Stocker macht Druck: "So können Dinge nicht bleiben"

Nach einer kaum vorhandenen politischen Sommerpause hatte die Regierung große Erwartungen geweckt. Beim ersten Ministerrat im Herbst hieß es, man habe "in vielen Bereichen politische Einigungen gefunden". Bei zahlreichen Projekten steht diese Einigung allerdings weiterhin aus.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Mehr zum Thema

96 Vorhaben in Koordinierung

Die Zahlen zeigen, wie viel Arbeit noch wartet. Aus Regierungskreisen heißt es, dass sich derzeit 96 Vorhaben "in Koordinierung" befinden, berichtet die "Krone".

Bei 83 Gesetzesprojekten hat die Begutachtung noch nicht begonnen. Weitere 13 haben diesen Schritt bereits absolviert, müssen danach aber erneut zwischen den drei Koalitionsparteien abgestimmt werden.

Aktuell befinden sich 15 Entwürfe in Begutachtung. Rund 20 weitere Projekte werden intern vorbereitet.

Entwürfe sorgen für viel Arbeit

Ein Grund für den Rückstau soll auch darin liegen, wie einzelne Projekte eingebracht werden. Ein Regierungsinsider berichtet der "Krone", dass manche Minister Entwürfe zur Koordinierung schicken würden, ohne diese zuvor mit den Koalitionspartnern besprochen oder verhandelt zu haben.

Entsprechend umfangreich ist die Arbeit im Koordinierungsausschuss, der jeden Dienstagabend zusammenkommt. Dort müssen die unterschiedlichen Vorstellungen von ÖVP, SPÖ und Neos auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden.

Große Reformen weiter offen

Hinzu kommen mehrere große Vorhaben, bei denen sich die Verhandlungen in die Länge ziehen. Dazu gehört die Wehrdienstreform, bei der die Zeit drängt.

Gewessler sauer: "Regierung bei vielen Themen säumig"

Auch bei der Reformpartnerschaft sind noch Fragen offen. Ob große Reformen etwa im Gesundheitsbereich zustande kommen, ist fraglich.

Bei der geplanten Sozialhilfereform gibt es ebenfalls Differenzen. Die ÖVP zeigt sich vom vorliegenden Entwurf der SPÖ wenig begeistert.

Ein weiterer Punkt ist die geplante Bundesstaatsanwaltschaft. Nach umfangreicher Kritik aus der Justiz stellte die SPÖ die Pläne wieder auf Anfang.

Auch interessant

Uhr tickt! Die Regierung hat jetzt nur noch 2 Optionen
Enthüllt: Babler-SPÖ hält die wenigsten Wahlversprechen
Babler wirft als SPÖ-Chef hin! Kanzler macht Ansage

Babler-Rückzug als zusätzlicher Faktor

Damit stehen mehrere große Projekte gleichzeitig zur Verhandlung. Gerade bei diesen Themen braucht eine Einigung zwischen drei Parteien entsprechend Zeit.

"Die ÖVP befindet sich in Geiselhaft von Babler"

Mit dem selbst ausgerufenen "Herbst der Ergebnisse" hat die Bundesregierung die Erwartungen zuvor allerdings selbst hoch angesetzt. Nun kommt auch noch die personelle Neuaufstellung bei der SPÖ hinzu: Der schrittweise Rückzug von Andreas Babler macht die Situation innerhalb der Koalition zusätzlich komplizierter.

pol,05.10.2026, 13:21
Mehr zum Thema
ReformKoalitionBundesregierungÖVP

Weiterlesen

Weitere Storys
SPÖNEOSRegierungAndreas BablerÖsterreich
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote