i Differenzen in Sachen Spitzensteuersatz: SPÖ-Finanzminister Marterbauer (l.) und ÖVP-Generalsekretär Gstöttner. Sabine Hertel, Denise Auer ("Heute"-Montage) Nach Vorstoß der SPÖ Jetzt streitet die Regierung über Höchststeuer Wieder einmal gibt es in der Regierung Uneinigkeit. Die SPÖ fordert, dass der Spitzensteuersatz bereits ab 500.000 Euro gilt. Die ÖVP sagt "Nein". Von Heute Politik 28.09.2026, 22:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit Monaten wird über die geplante Reform der Sozialhilfe gestritten. Jetzt kommt eine neue Front dazu. Eröffnet hat sie die SPÖ mit einem Vorstoß in Sachen Spitzensteuersatz. Geht es nach den Sozialdemokraten, soll dieser Satz von 55 Prozent künftig bereits für Einkommensteile über 500.000 Euro wirken.

Derzeit fällt Spitzensteuersatz erst ab einer Million Euro an

Bisher greift dieser Satz erst ab einer Million Euro. Auch die derzeitige Befristung bis zum Jahr 2029 soll fallen, der Satz soll dann unbefristet gelten.

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Gegenfinanzierung für "Kindermehrbetrag"

Die SPÖ will damit die ebenfalls geplante Erhöhung des Kindermehrbetrags von derzeit 700 auf 1.000 Euro gegenfinanzieren. Laut APA-Infos stammt der Vorschlag aus dem SPÖ-geführten Finanzministerium von Minister Markus Marterbauer.

Regeln will die SPÖ diese Details nicht im Sozialhilfe-Grundsatzgesetz (SH-GG) selbst, sondern im Einkommensteuergesetz. Die neue Grenze von 500.000 Euro soll weiterhin nicht der Inflationsanpassung unterliegen.

SPÖ: "Gezielte Entlastung für Familien"

"Da Familien in den unteren Einkommenssegmenten von Preissteigerungen bei Wohnen, Energie, Lebensmitteln, Betreuung und Bildung besonders betroffen" seien, "soll durch eine weitere Erhöhung des Kindermehrbetrages auf 1.000 Euro jährlich pro Kind eine gezielte Entlastung erfolgen", heißt es in den Erläuterungen zum Entwurf. Gelten sollen die Neuerung ab dem Jahr 2027.

„Das Letzte, was wir in Österreich jetzt brauchen, sind neue Steuern.“ Markus Gstöttner Generalsekretär ÖVP

Die ÖVP reagierte not amused über diesen Vorstoß: "Die Reform der Sozialhilfe finanziert sich nicht über neue Steuern, sondern über einen klaren und fairen Grundsatz: Jene, die noch nie ins Sozialsystem eingezahlt haben, sollen nicht vom ersten Tag an die volle Leistung erhalten", ließ Partei-Generalsekretär Markus Gstöttner via Aussendung wissen. Genau darin liege nämlich der Kern dieser Reform, und genau so sei sie auch aufgesetzt.

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Abgabenquote von 44 Prozent

"Wer nun versucht, sie mit Steuerforderungen zu verknüpfen, verkennt sowohl ihre Logik als auch ihre Zielsetzung. Denn Österreich hat bereits heute eine Staatsquote von 55 Prozent und eine Abgabenquote von 44 Prozent", so Gstöttner weiter. "Vor diesem Hintergrund muss man es in aller Deutlichkeit sagen: Das Letzte, was wir in Österreich jetzt brauchen, sind neue Steuern“, stellt der Generalsekretär klar.