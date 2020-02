13.11.2019 18:55 Jung-Rapidler glänzt mit Traumtor aus 50 Metern

Bei Rapid soll in Zukunft mehr Fokus auf die Jugend gesetzt werden. Schon jetzt drängen mit Dalibor Velimirovic, Melih Ibrahimoglu und Niklas Wunsch in die Kampfmannschaft. Kelvin Arase avancierte in Altach sogar zum Matchwinner.