i Umweltmediziner Dr. Piero Lercher warnt vor verschmutztem Schnee und möglichen gesundheitlichen Folgen. iStock/Iana Pronicheva, MedUni Wien "Tierkot, Urin, Keime" Schnee essen? Arzt warnt: Das kann böse enden! Ein Bissen Schnee aus Neugier? Was harmlos klingt, kann Bauchweh, Durchfall und sogar Halsschmerzen auslösen. Ein Umweltmediziner klärt auf. Von Heute Life 29.11.2026, 20:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schneeflocken mit der Zunge auffangen, den frischen Schnee probieren – für viele gehört das zu den schönsten Kindheitserinnerungen. Doch ist es tatsächlich unbedenklich, wenn Kinder Schnee essen? Dr. Piero Lercher, Umweltmedizin-Referent der Österreichischen Ärztekammer, warnt vor größeren Mengen.

"Es liegt in der Natur des Kindes, alles zu probieren und die Besonderheiten der Natur zu erfahren", erklärt Lercher. Der Wunsch, in den Schnee hineinzubeißen und ihn zu kosten, sei daher nachvollziehbar. Seine Empfehlung ist dennoch eindeutig: "Man sollte aber keinesfalls Kinder dazu animieren, Schnee zu essen."

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Ein paar Schneeflocken – und dann ist Schluss

Mit der Zunge ein paar herabfallende Schneeflocken aufzufangen, sei für viele ein unvergessliches Erlebnis. Das kalte Prickeln könne man durchaus genießen. Doch dabei sollte es auch bleiben. "Es ist eine prickelnde Erfahrung, aber das war es auch schon", so der Umweltmediziner.

Größere Mengen Schnee zu essen, sei grundsätzlich nicht empfehlenswert. Selbst in einer Survival-Situation oder im Hochgebirge rät Lercher dazu, den Schnee zunächst abzukochen und erst das daraus gewonnene Schmelzwasser zu trinken.

Streusalz, Reifenabrieb und Tierkot

Besonders im städtischen Raum ist Schnee alles andere als sauber. Was auf den ersten Blick wie eine unberührte weiße Decke aussieht, kann mit zahlreichen Schadstoffen belastet sein.

"So finden sich darin beispielsweise Streusalz, Rollsplit, Reifenabrieb, Abgaspartikel, Tierkot, Urin, aber auch ungesunde Keime", warnt Lercher.

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Wer größere Mengen davon verschluckt, riskiert daher nicht nur einen verdorbenen Magen. Auch der Mineralstoffhaushalt kann leiden: Schnee enthält ähnlich wie destilliertes Wasser keine Mineralstoffe und Elektrolyte. Bei größeren aufgenommenen Mengen kann das dem Körper Mineralstoffe entziehen. Mögliche Folgen sind Erschöpfung und Kopfschmerzen.

Bauchweh, Übelkeit und Durchfall drohen

Die möglichen Konsequenzen machen den Winterspaß schnell zunichte. Zu den häufigen Beschwerden zählen Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und sogar Durchfall. Verantwortlich dafür können einerseits Krankheitserreger im Schnee sein, andererseits aber auch die extreme Kälte.

Diese kann die Magenschleimhaut unterkühlen und Bauchkrämpfe auslösen. Auch der Hals- und Rachenraum bleibt nicht verschont: Wer Schnee isst, kann tatsächlich Halsschmerzen oder Husten bekommen.

"Ja, das ist tatsächlich möglich", bestätigt Lercher. Viren und Bakterien sowie die Kältereizung und Unterkühlung des Hals- und Rachenraumes können entsprechende Beschwerden verursachen.

Schnee gehört auf den Spielplatz, nicht in den Mund

Ganz auf den Schnee verzichten müssen Kinder deshalb natürlich nicht. Im Gegenteil: Schneemänner bauen, durch den Schnee toben, Iglus errichten oder mit dem Schlitten den Hang hinunterrasen – dafür ist die weiße Pracht schließlich da.