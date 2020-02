Roland Schmid: Was er bei Rapid verändern will

Roland Schmid oder Martin Bruckner! Am 25. November fällt die Entscheidung, wer neuer Präsident von Rapid wird. "Heute" fühlt beiden Kandidaten auf den Zahn.

Wer wird die stimmberechtigten Mitglieder im Rennen um die Nachfolge von Michael Krammer mehr überzeugen? Wer hat das bessere Konzept, wer das bessere Team? Wer führt den Rekordmeister wieder zu Titeln?hat mit beiden Kandidaten gesprochen, ihre Ideen und Visionen und die Kritik am jeweils anderen zusammengefasst."Ich will Rapid weg vom Wirtschaftsbetrieb wieder zum Fußballklub bringen. Die sportliche Situation ist nicht tragbar, ich sehe keine positive Entwicklung. Rapid ist schwacher Vierter. Auch die Argumente aus der Vergangenheit mit der Doppel- und Dreifachbelastung greifen nicht. Die haben jetzt die Klubs, die in der Tabelle vor uns sind.""Er kämpft genauso für Rapid wie ich. Er aber will die Krammer-Ära fortführen, ich hingegen will etwas verändern. Ich höre immer: 'Es passt eh alles'. Das stimmt aber einfach nicht.""Die Alleingänge bei der Bestellung von Trainern und Sportdirektoren haben dem Klub massiv geschadet. Das würde ich mir als Präsident nie anmaßen.""Ich will ihn nicht kritisieren, er hat gute Ideen, ist ein Ur-Rapidler. Aber ich kann auch unter ihm keine Fortschritte erkennen. Er hat einen Punkteschnitt von 1,62. Djuricin hatte 1,73. Das sind Fakten. Ich habe auch noch nicht herausgefunden, wann die Mannschaft bereit ist zu kämpfen und wann nicht.""Ich bin für leistungsorientierte Bezahlung. Wenn man bei Rapid allerdings ein bisschen hineinschaut, weiß man, dass es Verträge gibt, die auch bei Niederlagen ganz gut aussehen.""Bewusst! Wir haben die 'glorreichen Sieben' mit Krankl, Feurer, Dokupil, Pacult, Konsel, Keglevits und Garger im Hintergrund. So sparen wir uns einen Präsidiumsplatz, greifen aber trotzdem auf das Sport-Know-how zurück.""Er will mit dem aktuellen Präsidium nichts zu tun haben. Ich will, dass er wieder ins Stadion kommt. Krankl gehört zum Verein wie das Wappen, er ist Rapid.""Sie sind ein Teil der Rapid-Familie, daher wichtig und wertvoll. Sie sollten dem Verein aber nicht schaden. Eine VIP-Tribüne zu stürmen ist ein No-Go. Genau wie die Reaktion der Klubspitze darauf: Der Vorfall wurde intern totgeschwiegen."