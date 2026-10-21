i Ob Antibabypille, Kortison oder Antibiotika: Viele Medikamente werden täglich zu festen Zeiten eingenommen. Pexels/SHVETS production (Symbolbild) Zeitumstellung 2026 Winterzeit kommt – musst du Medikamente später nehmen? Die Uhr wird zurückgedreht, aber was passiert mit deinem Medikamentenplan? Gerade bei bestimmten Arzneimitteln solltest du genauer hinschauen. Von Heute Life 21.10.2026, 12:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Stunde länger schlafen, gemütlich frühstücken und den Sonntag ganz entspannt beginnen. Wenn in der Nacht auf den 25. Oktober die Uhren zurückgestellt werden, dürfen sich Langschläfer freuen. Doch wer täglich Medikamente einnehmen muss, stellt sich vielleicht eine ganz andere Frage: Muss ich jetzt auch meinen Tablettenplan umstellen?

Eine Stunde macht meist keinen Unterschied

Die gute Nachricht vorweg: Für die meisten Medikamente ist die Umstellung auf Winterzeit kein Problem: "So eine Zeitverschiebung von einer Stunde ist bei Medikamenten kein Thema", erklärt Apothekerin Friederike Habighorst-Klemm vom Landesapothekerverband Baden-Württemberg. Wer seine Tablette also jeden Morgen um 8 Uhr oder abends um 19 Uhr nimmt, kann in vielen Fällen bei dieser Gewohnheit bleiben.

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Allerdings gibt es Ausnahmen: Bei bestimmten Wirkstoffen müssen Einnahmezeiten besonders genau eingehalten werden. Dazu zählen etwa manche Medikamente gegen Epilepsie oder Parkinson sowie bestimmte Kortisonpräparate. Hier solltest du dich an deinen individuellen Einnahmeplan halten.

Bei Antibiotika zählt der Abstand

Besondere Aufmerksamkeit ist bei Antibiotika gefragt. Denn damit sie zuverlässig wirken, ist je nach Präparat ein möglichst gleichmäßiger Wirkstoffspiegel im Körper wichtig. Wird ein Antibiotikum einmal täglich verordnet, beträgt der vorgesehene Abstand häufig 24 Stunden. Bei zweimaliger Einnahme sind es oft zwölf, bei dreimaliger acht Stunden.

Durch die Zeitumstellung kann sich dieser Abstand unbemerkt verlängern. Deshalb solltest du dich zunächst an der letzten Einnahme orientieren und nicht einfach nur auf die neue Uhrzeit schauen: "Bei Antibiotika im Zweifel die Zeiträume zwischen den Einnahmen nicht verlängern, sondern lieber ein klein bisschen verkürzen", rät Habighorst-Klemm. Entscheidend bleiben aber immer die konkreten Anweisungen für dein Medikament. Ändere die Einnahmezeiten nicht eigenmächtig, wenn du unsicher bist.

Auch die Pille braucht Aufmerksamkeit

Bei der Antibabypille hängt es vom jeweiligen Präparat ab, wie genau du den Einnahmezeitpunkt einhalten musst. Besonders bei manchen Minipillen ist das Zeitfenster enger. Ein Blick in die Packungsbeilage hilft. Im Zweifel kann dir die Apotheke sagen, ob du wegen der zusätzlichen Stunde etwas beachten musst.

Mit diesen Tipps bleibst du trotz der Zeitumstellung energiegeladen i ?

Vorsicht auch bei Fernreisen

Noch wichtiger wird die Planung, wenn du in eine andere Zeitzone reist. Bei Zeitverschiebungen von mehreren Stunden kann es sinnvoll sein, die Einnahme schrittweise anzupassen. Am besten klärst du das schon vor dem Urlaub mit deiner Ärztin, deinem Arzt oder in der Apotheke.