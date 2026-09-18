i Herbstzeit ist Kürbiszeit – und so manche Frucht landet am Feldrand. iStock/piola666 (Symbolbild) Feld-Fund mit Folgen Gratis-Kürbis am Straßenrand? Vorsicht beim Mitnehmen Ein Kürbis liegt einsam am Straßenrand, vom Besitzer keine Spur. Darf man ihn einfach aufgabeln – oder sollte man besser die Finger davon lassen? Von Heute Life 18.09.2026, 09:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Kürbis liegt direkt neben einem Feld am Straßenrand. Weit und breit ist niemand zu sehen, vielleicht wurde er bei der Ernte übersehen. Also schnell aufheben, ins Auto legen und später Suppe daraus machen? Was nach Lebensmittelrettung klingt, ist rechtlich nicht ganz so einfach.

Feldrand bedeutet nicht automatisch "gratis"

Die wichtigste Faustregel lautet: Steht oder liegt der Kürbis auf einem landwirtschaftlich genutzten Grundstück, sollte man nicht davon ausgehen, dass er zur freien Entnahme gedacht ist. Das gilt auch nach der Ernte: Nur weil ein Kürbis zurückgeblieben ist oder nicht mehr besonders schön aussieht, lässt sich daraus nicht automatisch schließen, dass der Eigentümer sein Eigentum daran aufgegeben hat.

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Wer einen Kürbis direkt vom Feld holt, abschneidet oder selbst erntet, sollte deshalb jedenfalls vorher die Erlaubnis des Landwirts beziehungsweise Grundeigentümers einholen.

Wann aus dem Kürbis ein rechtliches Problem wird

Grundsätzlich gilt: Nur weil ein Kürbis am Straßen- oder Feldrand liegt, darf man ihn nicht automatisch mitnehmen. Gehört er einem Landwirt oder Grundstückseigentümer, bleibt er fremdes Eigentum – auch wenn es so aussieht, als wäre er bei der Ernte vergessen worden.

Bei einzelnen Feldfrüchten von geringem Wert gibt es in Österreich zwar eine Besonderheit: Ihre unerlaubte Mitnahme ist nicht in jedem Fall gerichtlich strafbar. Das bedeutet allerdings nicht, dass man sich auf fremden Feldern einfach bedienen darf. Wer also nicht eindeutig weiß, dass der Kürbis zur freien Entnahme gedacht ist, sollte ihn besser liegen lassen oder beim Besitzer nachfragen.

Trotzdem kein Freibrief zum Einsammeln

Genau hier liegt der entscheidende Unterschied: "Gerichtlich nicht strafbar" bedeutet nicht automatisch "erlaubt". Fremde Feldfrüchte werden dadurch nicht zum kostenlosen Selbstbedienungsladen.

Vor allem lässt sich keine allgemeine Regel aufstellen, wonach jeder einzelne Kürbis wegen seines vermeintlich niedrigen Werts bedenkenlos eingepackt werden dürfte. Bei größeren Mengen oder höherem Wert kann die rechtliche Beurteilung ohnehin anders ausfallen. Noch eindeutiger ist die Sache, wenn jemand auf ein Feld geht und dort selbst Kürbisse erntet. Dann handelt es sich nicht bloß um das Aufheben einer scheinbar liegen gebliebenen Frucht.

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Stehen Kürbisse dagegen sichtbar an der Straße mit Preisschild, Kassa oder Vertrauenskasse bereit, handelt es sich selbstverständlich nicht um Gratisware. Hier bietet der Landwirt seine Produkte zum Verkauf an – der angegebene Betrag muss bezahlt werden. Und auch ein Kürbis, der lediglich in der Nähe eines solchen Standes oder Feldes liegt, sollte nicht vorschnell als herrenlos betrachtet werden.

Wer auf Nummer sicher gehen möchte, hält sich deshalb an eine denkbar einfache Regel: Erst fragen, dann aufgabeln. Gibt der Bauer oder die Bäuerin grünes Licht, darf der Kürbis mit. Ohne Erlaubnis sollte er besser dort bleiben, wo er liegt.