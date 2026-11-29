i Ein bisschen Bär, ein bisschen Otter und irgendwie auch Dackel: Der Südamerikanische Waldhund sieht so gar nicht aus wie ein typischer Wildhund. iStock© Cloudtail_the_Snow_Leopard Tierische Vielfalt Nanu, was bist denn du? Tiere, die kaum wer kennt XII Es gibt Tiere da draußen, die auch du vielleicht noch nie gesehen hast. Freue dich auf eine Serie der wohl unbekanntesten Tiere der Welt. Von Heute Tierisch 29.11.2026, 08:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer hat denn hier in der Trickkiste der Evolution gewühlt? Mit seinen winzigen Ohren, den kurzen Stummelbeinchen, der gedrungenen Figur und dem rotbraunen Pelz könnte der Südamerikanische Waldhund (Speothos venaticus) glatt als etwas merkwürdig geratener Teddybär durchgehen. Tatsächlich gehört der kleine Kerl aber zur Familie der Hunde und ist mit einem Körpergewicht von fünf bis acht Kilogramm ein erstaunlich geschickter Beutegreifer. Seine Heimat erstreckt sich von Panama über das Amazonasgebiet bis nach Paraguay und in den Norden Argentiniens.

Ein Hund mit Schwimmhäuten

Während unsere Vierbeiner zu Hause mit der einen oder anderen Regenpfütze hadern, ist der Waldhund für das nasse Element bestens gerüstet. Zwischen seinen Zehen befinden sich nämlich kleine Schwimmhäute, die ihn nicht nur zu einem ausgezeichneten Schwimmer machen, sondern auch verhindern, dass er auf schlammigem Untergrund so leicht einsinkt. Auch beim Tauchen stellt sich der ungewöhnliche Wildhund ausgesprochen geschickt an.

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Die Schwimmhäute an den Pfoten machen aus dem Waldhund einen besonders guten Schwimmer. iStock© cookelma

Klein, aber im Rudel ganz groß

So putzig die Waldhunde auch aussehen mögen, bei der Jagd ist Schluss mit niedlich. In Familienverbänden von bis zu zwölf Tieren gehen sie gemeinsam auf Beutefang und überwältigen sogar Wasserschweine, die ein Vielfaches ihres eigenen Körpergewichts auf die Waage bringen. Besonders kurios ist dabei ihre Kommunikation: Mit hohen, beinahe vogelähnlichen Lauten halten sie im dichten Unterholz Kontakt zueinander. Auch bei der Aufzucht des Nachwuchses wird zusammengeholfen – der Familiensinn wird bei diesen kleinen Wildhunden großgeschrieben.

Die Welpen des Waldhundes sind natürlich entzückend. iStock©miroslav_1

Steckbrief: Südamerikanischer Waldhund - Wissenschaftlicher Name: Speothos venaticus - Körperlänge: ca. 58–75 Zentimeter - Schulterhöhe: 25–30 Zentimeter - Gewicht: 5–8 Kilogramm - Lebenserwartung: etwa 10 Jahre in menschlicher Obhut - Besonderheit: Schwimmhäute zwischen den Zehen

Zuerst für ausgestorben gehalten

Eine besonders skurrile Geschichte gibt es auch rund um seine wissenschaftliche Entdeckung. Der Waldhund wurde zunächst anhand fossiler Knochen aus brasilianischen Höhlen beschrieben, bevor man ihn als lebendes Tier wissenschaftlich erfasste. Bis heute bekommen selbst Wissenschaftler die scheuen Gesellen in freier Wildbahn nur selten zu Gesicht.

Die Abholzung der Wälder und durch Haushunde übertragene Krankheiten setzen der Art zunehmend zu. Auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion IUCN steht der außergewöhnliche Vierbeiner auf der Vorwarnliste, wobei die zugrunde liegende Bewertung bereits aus dem Jahr 2011 stammt.