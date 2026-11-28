i Die Vampirspinne gehört zu den Springspinnen, die aufgrund der großen Augen sogar oft als "niedlich" bezeichnet werden. iStock©Emma Sanger-Horwell Tierisches Wissen Diese Spinne liebt unser Blut ... und unsere Socken Sie ist winzig, hat acht Beine und eine ziemlich unheimliche Vorliebe: Die sogenannte Vampirspinne steht tatsächlich auf menschliches Blut. Von Heute Tierisch 28.11.2026, 07:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dracula auf acht Beinen? Was zunächst wie der Albtraum jedes Spinnenphobikers klingt, ist tatsächlich eine wissenschaftliche Besonderheit. Die ostafrikanische Springspinne Evarcha culicivora hat einen ausgesprochen ungewöhnlichen Speiseplan. Während ihre Verwandten Fliegen, Käfer und andere Insekten verspeisen, hat es die kleine Vampirspinne vor allem auf eine ganz besondere Delikatesse abgesehen: Blut! Und zwar bevorzugt jenes, das zuvor von Stechmücken aufgesaugt wurde.

Die Gelse muss zuerst saugen

Zum Glück hat die nur wenige Millimeter große Spinne keinerlei Interesse daran, ihre acht Beine auf unserer Haut auszupacken und zuzubeißen. Sie überlässt die unangenehme Arbeit lieber den Gelsen. Besonders begehrt sind weibliche Stechmücken der Gattung Anopheles, die sich gerade eine ordentliche Blutmahlzeit gegönnt haben. Die Spinne lauert ihnen auf, überwältigt sie und kommt so auf indirektem Weg an ihre begehrte Mahlzeit.

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Das Erstaunliche: Die kleinen Blutspezialisten können sogar erkennen, welche Mücken bereits Blut getrunken haben. Dabei helfen ihnen ihr ausgezeichnetes Sehvermögen und verschiedene Merkmale ihrer Beute. Die Vampirspinne ist damit eines der wenigen bekannten Tiere, die gezielt Blut als Nahrungsquelle nutzen, ohne selbst Blut saugen zu können.

Stinkesocken? Her damit!

Jetzt wird es allerdings richtig kurios! Wissenschaftler haben herausgefunden, dass die Vampirspinne auch eine Vorliebe für menschlichen Körpergeruch besitzt. In Experimenten zeigten die kleinen Achtbeiner deutlich mehr Interesse am Geruch getragener Socken als an jenem frischer, ungetragener Exemplare.

Was für uns eher nach Wäschekorb als nach romantischem Abendessen klingt, dürfte für die Spinnen ein ziemlich cleverer Wegweiser sein. Wo Menschen sind, lauern schließlich häufig auch jene Stechmücken, die sich an unserem Blut bedienen. Und genau auf diese haben es die Vampirspinnen abgesehen.

Blut macht sexy

Als wäre das alles nicht schon verrückt genug, spielt die blutige Ernährung auch bei der Partnerwahl eine Rolle. Forscher konnten nachweisen, dass Vampirspinnen, die zuvor blutgefüllte Stechmücken gefressen hatten, auf potenzielle Partner besonders attraktiv wirkten.

Angeblich gibt es ein paar Tricks, um seine Angst vor Spinnen zu besiegen:

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Offenbar beeinflusst die ungewöhnliche Nahrung ihren Körpergeruch. Bei diesen Spinnen geht die Liebe also tatsächlich durch den Magen – und zwar möglichst voller Blut!

Ein kleiner Vampir mit großem Nutzen?

So gruselig ihr Name auch klingt, für Menschen ist die Vampirspinne völlig harmlos. Im Gegenteil: Da sie unter anderem Malariamücken erbeutet, könnte sie sogar einen kleinen Beitrag zur natürlichen Bekämpfung gefährlicher Krankheitsüberträger leisten. Ob sie die Zahl der Stechmücken tatsächlich nennenswert reduzieren kann, ist allerdings noch nicht geklärt.

Eines steht jedenfalls fest: Wer dieser kleinen Spinne begegnet, muss weder Knoblauch noch Weihwasser bereithalten. Ein paar vollgesogene Gelsen wären ihr ohnehin wesentlich lieber!