i Am Freitag wurde Ex-ORF-Chef Roland Weißmann erstmals einvernommen. Sabine Hertel "Mein Leben ist zerstört" ORF-Affäre neu aufgerollt – Weißmann packt aus Am ersten Prozesstag im Streit um seine Kündigung wurden Ex-ORF-Chef Weißmann und Nachfolgerin Thurnher befragt. Dabei kam es zu schweren Vorwürfen.

Newsdesk Heute Von Lara Heisinger und 21.11.2026, 08:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Mein Leben ist zerstört, sage ich ihnen ganz offen." Mit diesen Worten schilderte der frühere ORF-Generaldirektor Roland Weißmann am Freitag vor Gericht die Folgen der Affäre, die ihn seinen Spitzenjob kostete.

Am ersten Prozesstag im Streit um seine Kündigung kamen sowohl Weißmann als auch seine Nachfolgerin Ingrid Thurnher zu Wort. Weißmann haltet die Kündigung für sittenwidrig und ortet eine Motivkündigung.

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Sieben Stunden Streit vor Rücktritt

Im Mittelpunkt der Befragung stand unter anderem der 8. März, der Tag vor Weißmanns Rücktritt. Damals trafen sich die ORF-Direktoren und die Spitze des Stiftungsrats zu einer rund siebenstündigen Sitzung.

Thurnher berichtete vor Gericht von "heftige Diskussionen" über den Inhalt einer geplanten ORF-Presseaussendung. Besonders umstritten war demnach, ob darin ein Vorwurf sexueller Belästigung genannt werden sollte. Mehrere Teilnehmer hätten Bedenken geäußert, einen strafrechtlich relevanten Vorwurf in die Aussendung aufzunehmen.

Auch die Frage, wer für die Veröffentlichung verantwortlich war, spielte eine Rolle. Laut Thurnher musste eigens eine E-Mail-Adresse eingerichtet werden, um die Aussendung eindeutig dem Stiftungsrat zuzuordnen. Dessen Vorsitzender Heinz Lederer habe erklärt, er sei "im Drivers Seat" und könne daher über die Aussendung entscheiden.

BILDER: Prozess-Auftakt in der Causa um Ex-ORF-Chef Roland Weißmann i ?

Thurnher würde wieder kündigen

Nach Weißmanns Rücktritt wurde eine interne Compliance-Untersuchung durchgeführt. Anfang April lag der Bericht vor. Der Vorwurf der sexuellen Belästigung hatte sich darin nicht erhärtet. Trotzdem wurde Weißmann wegen des "Anscheins unangemessenen Verhaltens" gekündigt.

Thurnher erklärte vor Gericht, dass sie nach Erhalt des Berichts drei Möglichkeiten gehabt habe: eine fristlose Entlassung, eine Kündigung oder die Weiterbeschäftigung. Weil sich der Belästigungsvorwurf nicht bestätigt hatte, sei eine fristlose Entlassung "keine Option" gewesen. Eine Weiterbeschäftigung wäre ihr allerdings "schwierig oder unmöglich erschienen".

Dabei sei es auch um das Signal an die Belegschaft gegangen. Ihr sei klar gewesen, "dass diese Verhaltensweisen einfach nicht passen".

Besonders kritisch sah Thurnher intime Selbstaufnahmen, die Weißmann der betroffenen Frau geschickt haben soll. "Es ist doch gefühlt undenkbar, dass eine Führungskraft solche Fotos verschickt", erklärte sie. In einer festen Beziehung wäre das hingegen Privatsache.

Auf die Frage des Richters, ob sie Weißmann mit ihrem heutigen Wissen erneut kündigen würde, antwortete Thurnher: "Angesichts der Verfügung stehenden Alternativen: ja".

Weißmann: "Überhaupt nicht nachvollziehbar"

Der ehemalige ORF-Chef widersprach dieser Darstellung deutlich. Für ihn sei die Kündigung "überhaupt nicht nachvollziehbar".

Besonders schwer wiege für ihn der Umgang mit der geplanten ORF-Aussendung. Als er erfahren habe, dass darin der Vorwurf sexueller Belästigung genannt werden sollte, habe er "mehrfach und vehement darauf hingewiesen", welche Folgen das haben könnte.

Die Veröffentlichung würde "meinen wirtschaftlichen Ruf und mein wirtschaftliches Leben komplett zerstören, aber auch den Ruf des ORF massiv beschädigen würde", habe er damals gewarnt.

Weißmann hätte sich nach eigenen Angaben "mehr Schutz" durch seinen Arbeitgeber gewünscht. Auf Nachfrage des Richters erklärte er, der ORF hätte den Anwalt der betroffenen Frau und dessen Mandantin "darauf hinweisen, dass die Chats nicht zu veröffentlichen sind, weil sie privat sind."

Besonders brisant: Weißmann betonte, dass es für ihn sehr "sehr überraschend" gewesen sei, dass er von den beiden Stiftungsratsvorsitzenden, Lederer und Georg Schütze, "nie unterstützt" worden sei. Man hätte ihm geraten, sich einen Anwalt zu nehmen und mit der Verteidigung der Gegenseite ein Abkommen treffen. Zudem habe Weißmann die sofortige Einleitung einer Compliance-Untersuchung gefordert. Dies sei ignoriert worden.

Streit um private Nachrichten

Auch die Beziehung zwischen Weißmann und der betroffenen Frau wurde vor Gericht thematisiert. Weißmann bezeichnete sie als "private Beziehung im höchstpersönlichen Lebensbereich gewesen". Um die Vorgänge richtig beurteilen zu können, müsse man den gesamten Chatverlauf kennen.

"Es sei nie etwas unaufgefordert gewesen, es wurde nie etwas zurückgewiesen", erklärte er. Auf die konkrete Frage des Richters, ob die Frau seine intimen Aufnahmen ausdrücklich verlangt habe, antwortete Weißmann mit Ja.

Thurnher hatte zuvor eine andere Einschätzung geschildert. Die von Weißmann behauptete Einvernehmlichkeit sei aus den Nachrichten nur schwer "herauszulesen". Vielmehr sei immer wieder "ein Nachsetzen" erkennbar gewesen.

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Auch Gerüchte wurden Thema

Am ersten Prozesstag ging es außerdem um Gerüchte aus dem ORF-Umfeld. Thurnher erklärte, sie könne sich an entsprechende Aussagen über den früheren ORF-Star Robert Kratky aus dem Herbst nicht erinnern.

"Es gibt nichts, an dem sich die Öffentlichkeit lieber abarbeitet als an Gerüchten um den ORF. Es gibt immer Gerüchte um den ORF", sagte sie. Der Richter zeigte an den Kratky-Gerüchten kein Interesse.

Anders verhielt es sich bei der Frage, ob Stiftungsratsvorsitzender Lederer schon früher entsprechende Äußerungen getätigt haben soll. Weißmann gab an, Anfang 2026 davon erfahren zu haben. Ob er die Personen nennen werde, von denen diese Information stamme, wolle er sich noch überlegen. Zudem berichtete Weißmann, dass ihm Pius Strobl im Jänner 2026 per E-Mail mitgeteilt habe, selbst für das Amt des ORF-Generaldirektors kandidieren zu wollen.

Nach dem ersten Prozesstag stehen sich damit zwei unterschiedliche Sichtweisen gegenüber. Ob die Kündigung rechtlich Bestand hat, ist Gegenstand des laufenden Verfahrens. Im April soll dann der Stiftungsratsvorsitzende Heinz Lederer vor Gericht aussagen müssen.