Vermummte Spezialkräfte der Polizei stürmen Bordell

Großeinsatz in den frühen Morgenstunden in Offenburg: Noch vor Sonnenaufgang rückten zahlreiche vermummte Polizisten zu einem Bordell in der Carl-Benz-Straße aus.
Eine bewaffnete Spezialeinheit führte dort am Dienstag eine geplante Durchsuchung durch. Im Einsatz waren Kräfte der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit der Polizei.
Die Einsatzkräfte konzentrierten sich nicht nur auf das Bordell. Auch mehrere Fahrzeuge, die vor dem Sex-Club abgestellt waren, wurden von den Polizisten durchsucht.
Warum die Polizei zu dem Großeinsatz ausrückte und was genau hinter der Durchsuchung steckt, ist derzeit noch nicht bekannt.
Weitere Hintergründe zu den polizeilichen Maßnahmen liegen bisher nicht vor.