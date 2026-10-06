i Razzia am Donnerstag in einem Offenburger Bordell. Esther Busch / EinsatzReport24 Autos durchsucht Vermummte Spezialkräfte der Polizei stürmen Bordell Noch vor Sonnenaufgang rückte die Polizei zu einem Großeinsatz in Offenburg aus. Eine bewaffnete Spezialeinheit durchsuchte dort ein Bordell. Von André Wilding 06.10.2026, 09:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Großeinsatz in den frühen Morgenstunden in Offenburg: Noch vor Sonnenaufgang rückten zahlreiche vermummte Polizisten zu einem Bordell in der Carl-Benz-Straße aus.

Eine bewaffnete Spezialeinheit führte dort am Dienstag eine geplante Durchsuchung durch. Im Einsatz waren Kräfte der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit der Polizei.

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Auch Fahrzeuge durchsucht

Die Einsatzkräfte konzentrierten sich nicht nur auf das Bordell. Auch mehrere Fahrzeuge, die vor dem Sex-Club abgestellt waren, wurden von den Polizisten durchsucht.

Warum die Polizei zu dem Großeinsatz ausrückte und was genau hinter der Durchsuchung steckt, ist derzeit noch nicht bekannt.

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Weitere Hintergründe zu den polizeilichen Maßnahmen liegen bisher nicht vor.