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Showdown in der SPÖ

Zeiler zu "Heute": Jetzt muss die Partei entscheiden

Im Ringen um die SPÖ-Spitze kommt Bewegung in die Partei. Andreas Babler holt die Länderparteichefs an einen Tisch, Gerhard Zeiler begrüßt den Gipfel.
Angela SellnerAndré Wilding
Von Angela Sellner und
André Wilding
30.09.2026, 10:23
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Jetzt kommt es zur großen Aussprache in Wien! Nach den Forderungen aus den Bundesländern organisiert SPÖ-Chef Andreas Babler ein gemeinsames Treffen der Länderparteichefs. Am Sonntag um 16.00 Uhr soll über die jüngsten Entwicklungen innerhalb der Partei gesprochen werden.

SPÖ-Machtkampf: Krisengipfel in Wien ist nun fix

Auslöser der Debatte ist Gerhard Zeilers Ankündigung, SPÖ-Chef werden zu wollen. Vor allem aus Kärnten kam daraufhin die Forderung, die Situation rasch zu klären. Auch die Steiermark sprach sich für ein Treffen der Länderparteichefs aus.

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Drei Stunden für Krisengipfel

Für die Zusammenkunft am Sonntag sind drei Stunden vorgesehen. Wo das Treffen in Wien genau stattfinden wird, steht noch nicht fest.

Machtkampf in SPÖ! Babler platzt jetzt der Kragen

Babler reagiert damit auf den Wunsch nach einer gemeinsamen Aussprache und übernimmt selbst die Organisation des Treffens.

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In einem Mail eines Babler-Mitarbeiters heißt es: "Wir begrüßen die Initiative aus Kärnten und der Steiermark sehr. Wir werden bei einem gemeinsamen Treffen die Ereignisse der vergangenen Tage einordnen. Die offenen Fragen bezüglich unseres Statutes, also der Regeln, die wir uns gegeben haben, können wir dabei auch klären."

"... dann werden die Extremen an die Macht kommen"

"Mein Angebot ist bekannt"

Bei dem Treffen soll es damit nicht nur um die Ereignisse der vergangenen Tage gehen. Auch offene Fragen rund um die Regeln der SPÖ sollen zur Sprache kommen.

Zeiler gegen Babler – so läuft jetzt der SPÖ-Showdown

Und was sagt Gerhard Zeiler zu dem bevorstehenden Krisengipfel am Sonntag? "Heute" erreichte den Medienmanager am Mittwoch kurz vor dem Abflug nach New York, wo er dem Vernehmen nach seinen Abgang von Warner Bros regelt. "Natürlich begrüße ich das", so Zeiler zu "Heute".

"Es ist alles okay. Mein Angebot und das, wofür ich stehe, sind bekannt. Jetzt muss die Partei entscheiden."

Am kommenden Sonntag sitzen also die Länderparteichefs in Wien zusammen. Für die Aussprache über die Situation an der SPÖ-Spitze sind drei Stunden eingeplant.

sea,wil,Akt. 30.09.2026, 10:25, 30.09.2026, 10:23
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