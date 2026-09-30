i ? Showdown in der SPÖ Zeiler zu "Heute": Jetzt muss die Partei entscheiden Im Ringen um die SPÖ-Spitze kommt Bewegung in die Partei. Andreas Babler holt die Länderparteichefs an einen Tisch, Gerhard Zeiler begrüßt den Gipfel.

André Wilding Von Angela Sellner und 30.09.2026, 10:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jetzt kommt es zur großen Aussprache in Wien! Nach den Forderungen aus den Bundesländern organisiert SPÖ-Chef Andreas Babler ein gemeinsames Treffen der Länderparteichefs. Am Sonntag um 16.00 Uhr soll über die jüngsten Entwicklungen innerhalb der Partei gesprochen werden.

Auslöser der Debatte ist Gerhard Zeilers Ankündigung, SPÖ-Chef werden zu wollen. Vor allem aus Kärnten kam daraufhin die Forderung, die Situation rasch zu klären. Auch die Steiermark sprach sich für ein Treffen der Länderparteichefs aus.

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Drei Stunden für Krisengipfel

Für die Zusammenkunft am Sonntag sind drei Stunden vorgesehen. Wo das Treffen in Wien genau stattfinden wird, steht noch nicht fest.

Babler reagiert damit auf den Wunsch nach einer gemeinsamen Aussprache und übernimmt selbst die Organisation des Treffens.

In einem Mail eines Babler-Mitarbeiters heißt es: "Wir begrüßen die Initiative aus Kärnten und der Steiermark sehr. Wir werden bei einem gemeinsamen Treffen die Ereignisse der vergangenen Tage einordnen. Die offenen Fragen bezüglich unseres Statutes, also der Regeln, die wir uns gegeben haben, können wir dabei auch klären."

"Mein Angebot ist bekannt"

Bei dem Treffen soll es damit nicht nur um die Ereignisse der vergangenen Tage gehen. Auch offene Fragen rund um die Regeln der SPÖ sollen zur Sprache kommen.

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Und was sagt Gerhard Zeiler zu dem bevorstehenden Krisengipfel am Sonntag? "Heute" erreichte den Medienmanager am Mittwoch kurz vor dem Abflug nach New York, wo er dem Vernehmen nach seinen Abgang von Warner Bros regelt. "Natürlich begrüße ich das", so Zeiler zu "Heute".

"Es ist alles okay. Mein Angebot und das, wofür ich stehe, sind bekannt. Jetzt muss die Partei entscheiden."

Die Bilder des Tages i ?

Am kommenden Sonntag sitzen also die Länderparteichefs in Wien zusammen. Für die Aussprache über die Situation an der SPÖ-Spitze sind drei Stunden eingeplant.